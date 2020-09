Brieselang

Im Zusammenhang mit der Rathaus-Personalie Iris Rogoll fordert der Brieselanger Bürgermeister Ralf Heimann ( FW), „unverzüglich eine Sondersitzung der Gemeindevertretung einzuberufen“.

Wie berichtet, wurde die Bauleitplanerin von der Gemeinde im Mai dieses Jahres eingestellt. Sie gilt als Unterstützerin der Reichsbürgerszene, hat unter anderem 2019 in Rathenow für ein mittlerweile aufgelöstes Bündnis kandidiert, dem der Verfassungsschutz rechtsextreme Tendenzen attestiert. Informationen, die die Gemeinde vor der Einstellung offenbar nicht besaß.

Mitarbeiterin ist freigestellt

Nachdem Heimann den Verfassungsschutz um Zuarbeit gebeten hatte, soll es nun in der Sondersitzung um „die Auswertung der amtlichen Erkenntnisse der Personalie R. und die in diesem Zusammenhang zu ergreifenden arbeitsrechtlichen Maßnahmen“ gehen.

Wie Heimann jetzt mitteilte, sei die betreffende Mitarbeiterin bereits am Montag aus dem Dienst ausgeschieden. „Frau R. ist inzwischen freigestellt. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung hat die Freistellung gemäß Hauptsatzung neben dem Bürgermeister bereits mitgezeichnet, hat hiervon also Kenntnis“, so Heimann.

Sofortiges Handeln erwartet

„Da ich annehme, dass es allen um die Klärung der Sachfrage und das hieraus abzuleitende Ergreifen arbeitsrechtlicher Maßnahmen geht, hoffe ich, dass meinem Vorschlag zur Durchführung einer Sondersitzung gefolgt wird. Hier erwarte ich sofortiges Handeln und keine Verschleppung“, sagt der Bürgermeister.

So sei der Vorsitzende der Gemeindevertretung aufgefordert worden, die Sitzung unter Verzicht auf die gewöhnliche Ladungsfrist einzuberufen. Denn die Entlassung könne laut Hauptsatzung nicht die Gemeindeverwaltung vornehmen, sondern nur der Hauptausschuss. Möglicherweise wäre aber in diesem konkreten Fall auch die Gemeindevertretung zuständig, wie der Fachanwalt bemerkt habe, so Heimann.

Kritik von Fraktionen

Er reagiert damit auch auf Kritik von fünf der sechs Fraktionen in der Gemeindevertretung. Diese hatten in jetzt aufgefordert, in dieser Angelegenheit sofort zu handeln, da die Gemeinde durch das verzögerte Agieren des Bürgermeisters deutlich Schaden nehme.

Aus deren Sicht sei nämlich bereits ausreichend Zeit zur Klärung vergangen, wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt. Und weiter: „Aus Sicht der fünf Fraktionen hätte der Bürgermeister zudem längst öffentlich klarstellen müssen, dass eine Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung ein Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland voraussetzt.“

Mitarbeiterin spricht von Hetzjagd

Heimann indes verweist darauf, dass die Prüfung der Personalie unverzüglich veranlasst und mit den Fraktionen das gemeinsame Vorgehen vereinbart worden sei. Diese würden nun aber suggerieren, dass dies nicht geschehen sei. „Um Rechtssicherheit zu bekommen und größtmögliche Transparenz sicherzustellen, beantrage ich die öffentliche Sondersitzung der Gemeindevertretung.“

Iris Rogoll indes sprach gegenüber der MAZ von einer Hetzjagd, die derzeit gegen sie veranstaltet werde. Sie fühlt sich diffamiert, spricht von Unterstellungen. „Ich bin einfach nur sprachlos. Ich bin eine aufrechte Demokratin und bekenne mich zum Grundgesetz“, sagte sie kürzlich.

Von Andreas Kaatz