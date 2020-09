Brieselang

Nachdem bekannt wurde, dass eine Frau, die der Reichsbürgerszene zurechnet wird, in der Brieselanger Gemeindeverwaltung arbeitet, gibt es jetzt Forderungen nach deren Entlassung.

Eine davon kommt von der Fraktion Bürger für Brieselang (BFB). „Die Fraktion Bürger Für Brieselang fordert Brieselangs Bürgermeister auf, die Untersuchungen gegen eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung kurzfristig abzuschließen und dem Hauptausschuss die Auflösung des Arbeitsvertrages vorzuschlagen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn erst dann könne der Hauptausschuss die Entlassung beschließen. Momentan befindet sich die Frau noch in der Probezeit.

Einstimmig beschlossen

Wie berichtet, stellte die Gemeinde im Mai dieses Jahres Iris Rogoll als Sachgebietsleiterin für Bauleitplanung ein – auf Empfehlung des Bürgermeisters. Zuvor hatte der Hauptausschuss einstimmig dafür votiert.

Nicht bekannt war den Volksvertretern zu dem Zeitpunkt, dass Iris Rogoll unter anderem im Jahre 2019 bei der Kommunalwahl für die Liste „Die Republikaner – Bürgerbündnis Havelland“ kandidiert hatte. Der Verfassungsschutz attestierte dem Bürgerbündnis rechtsextreme Tendenzen.

„Tadelloser Werdegang“

„Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir die Einstellung nicht vorgenommen“, sagte am Montag auf Anfrage Bürgermeister Ralf Heimann ( FW). Erst als eine Fraktion im nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung am 26. August das Thema ansprach, sei man darauf gestoßen.

Die Entscheidung, Iris Rogoll einzustellen, habe man indes aufgrund „ihres tadellosen Werdegangs im öffentlichen Dienst in Berlin getroffen“, so Heimann. In der nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses in der nächsten Woche soll die Personalie auf die Tagesordnung kommen, kündigte er an.

Hinweise vom Ministerium erhofft

Zudem wird Heimann in einer Pressemitteilung zitiert: „Die am 26. August übergebenen Informationen haben mich dazu veranlasst, die Personalie sofort einer Überprüfung zu unterziehen. Hierbei setze ich auf Hinweise der Sicherheitsbehörden und entsprechende Unterstützung durch das Innenministerium, die bereits beide kontaktiert wurden.“

Als indes der Hauptausschuss am 8. April den einstimmigen Beschluss fasste, Iris Rogoll einzustellen, „lagen weder dem Hauptausschuss noch der Gemeindeverwaltung Hinweise auf eine etwaige verfassungsfeindliche Gesinnung oder Tätigkeit vor“. Auf Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Landesbehörden solle der Vorgang bewertet werden.

„Bin aufrechte Demokratin“

Iris Rogoll indes spricht von einer Hetzjagd, die derzeit gegen sie veranstaltet werde. Sie fühlt sich diffamiert, spricht von Unterstellungen. „Ich bin einfach nur sprachlos. Ich bin eine aufrechte Demokratin und bekenne mich zum Grundgesetz“, betonte sie gegenüber der MAZ.

„Ich rede auch mit denen, aber das ist ja auch nicht verboten“, sagte sie bezüglich ihrer damaligen Kontakte zum Bürgerbündnis sowie zu Menschen, die als Reichsbürger bezeichnet werden. Was das mit ihrer Arbeit in der Gemeindeverwaltung zu tun habe, verstehe sie nicht. „Ich bin sehr achtsam in meiner Arbeit und eine fähige Mitarbeiterin.“

Kritik an Verwaltung

Wie Christian Achilles sagt, sei der Bürgermeister Ende August dazu aufgerufen worden, die noch laufende Probezeit zu nutzen und Iris Rogoll zu entlassen. Dieser Ansicht ist auch die Linke in der Gemeindevertretung. „Wir sehen die Situation kritisch. Die Verwaltung hatte ausreichend Zeit zu prüfen“, sagt Fraktionschefin Antje Koch.

Sie selber habe im Nachhinein nur 30 Minuten beim Googeln gebraucht, um dies herauszufinden. Zuvor hatte ein Bürger den Hinweis gegeben, dass die Mitarbeiterin eine aktive Unterstützerin der Reichsbürgerszene sei. „Die Gemeindevertreter waren sich Ende August einig, dass ein Mensch mit diesem Hintergrund nicht tragbar ist“, sagte Antje Koch.

Der Bürgermeister hätte „von seinem Recht der sofortigen Freistellung Gebrauch machen können“, meint CDU-Fraktionschef Fabian Bleck. Man hätte sich gewünscht, dass der Bürgermeister und die Personalabteilung bei der Prüfung der Person eine entsprechende Sorgfalt an den Tag gelegt hätten. „Wenn sich jemand als Reichsbürger durch den öffentlichen Dienst finanzieren lässt, dann setzt das dem Ganzen die Krone auf“, so Bleck.

Treuecheck wird befürwortet

Wie er und Antje Koch unterstützt auch Christian Achilles die Absicht des Innenministers, künftig vor Einstellungen in den öffentlichen Dienst einen Verfassungstreuecheck durchzuführen. „Anders ist es schwerlich möglich, die Unterwanderung der öffentlichen Verwaltungen durch Verfassungsfeinde zu verhindern“, so der BFB-Fraktionschef.

„Die Fraktion Bürger Für Brieselang ist der Auffassung, dass aktive Unterstützer der Reichsbürger- beziehungsweise rechtsextremen Szene wegen ihrer Bekämpfung der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht die Gewähr dafür bieten, in einer Gemeindeverwaltung Recht und Gesetz anzuwenden.“

In einem mittlerweile gelöschten Facebook-Post hatte Bürgermeister Heimann am Wochenende unter anderem geschrieben: „Im Rathaus gehört die Mitarbeiterin zu den besten Beschäftigten. Sie ist politisch nicht tätig und äußert sich auch nicht. Keine Auffälligkeiten.“

