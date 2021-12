Rückblick: Das war das Jahr 2021 in Brieselang

Brieselang

Zehn Bundesländer durchstreifte der Brieselanger Detlef Luther in diesem Jahr auf seiner Spenden-Drehorgel-Tour. Die stattliche Summe von mehr als 5100 Euro für krebskranke Kinder kamen dabei nach 3900 Kilometern zusammen. Luthers Engagement steht neben vielen anderen interessanten Ereignissen, die das Jahr 2021 in Brieselang ausmachten, und an die erinnert werden soll.

Januar: Brieselang wächst weiter und zählt zum Jahresanfang 12 659 Einwohner mit Hauptwohnsitz +++ Sondersitzung der Gemeindevertretung zum zerrütteten Verhältnis zwischen Bürgermeister und Abgeordneten +++

Februar: Bredower sammeln Geld für die Restaurierung der Kirchenorgel +++ Die Gemeindevertreter stimmen dem Verkauf eines Teilstückes der Rostocker Straße an die Gemeinde Wustermark zu, damit sollen künftig der Verkehr zum Güterverteilzentrum neu geregelt und Zeestow entlastet werden +++

März: Hort der Robinson-Schule wird aufgestockt und wächst auf 54 Betreuungsplätze +++ Die Abgeordneten geben grundsätzliches Ja zur Entwicklung des ehemaligen Rittergutes in Zeestow +++ Der Brieselanger Michael Koch wird Beigeordneter des Landrats und Nachfolger von Henning Kellner +++

April: Gescheiterter Kita-Kauf sorgt für Streit, BFB-Fraktion gibt dem Bürgermeister dafür die Schuld +++

Mai: Elf Vorschläge werden für den Bürgeretat eingebracht +++

Juni: Landkreis kritisiert Brieselanger Kita-Beitragssatzung +++ Zur Koordinierung der unterschiedlichen Interessen der Nutzer des Naturbades Nymphensee wird ein Seebeirat gegründet +++

Juli: Erstmals Regenbogenfahne am Brieselanger Rathaus gehisst +++ Gemeindeverwaltung kündigt Vertrag mit Brieselanger Sportverein zur Nutzung von Kegelbahn und Büroräumen in der Sportlerklause +++

August: Debatte über die Adolf-Stöcker-Straße beginnt. Der Mann war ein großer Antisemit, legen Forschungen offen. Im Oktober beschließen die Abgeordneten die Umbenennung der Straße ++++

September: Der Sportverein Grün-Weiss unterbreitet Vorschläge für ein neues Sportgelände, wenn der alte Fichte-Sportplatz der neuen Gesamtschule weichen muss +++ Abgeordnete empfehlen für neues Sportgelände die Aufstellung eines B-Planes für das Areal am Mittelgraben +++

Oktober: Anbau der Zeestower Kita Mäusenest ist fertig +++ Rüge für den Bürgermeister: Gemeindevertreter kritisieren Missbrauch des Amtsblatts +++

November: Am Bahnhof wird ein Fahrkartenautomat gesprengt +++ Hundehalter beunruhigt: Hundeköder mit Glassplitter ausgelegt +++ Brieselang richtet ein Goldenes Buch ein +++ Gemeindevertreter für Ausbau des Radweges des Sympathie von Falkensee nach Brieselang +++ Themenworkshop zu „Jugend entscheidet“ +++ Am Abend des 16. November brennt der Döner-Imbiss in der Karl-Marx-Straße, der Betreiber eröffnet im Dezember wieder, vorerst in einem Imbiss-Wagen +++

Dezember: Bürgermeister Ralf Heimann und Vertreter des Telekommunikationsunternehmens DNS:NET haben einen Kooperationsvertrag zum Ausbau des flächendeckenden Glasfasernetzes in Brieselang unterzeichnet, Ziel ist es, für knapp 6000 Haushalte in Brieselang sowie weitere Haushalte in den Ortsteilen Bredow (300) und Zeestow (200) Datenraten von bis zu 2,5 Gbit/s bereitzustellen +++

Von Marlies Schnaibel