SV Grün-Weiß sieht Breitensport in Brieselang in Gefahr

Brieselang

Nun ist er da: Der Aufschrei des Sportvereins Grün-Weiß Brieselang. In der Debatte um den Standort der künftigen Brieselanger Gesamtschule meldet er sich zu Wort. Der Fichte-Sportplatz ist als ein möglicher Standort im Gespräch.

Verein stellt Forderungen

„Unsere Grundforderung lautet: Keine Einschränkung des Vereins- und Breitensport! Schaffung weiterer und neuer Sportmöglichkeiten!“, verkündet der Verein kämpferisch auf seiner Internetseite. Er sieht den Sportverein selbst, wie auch den Breitensport in Gefahr. Ein Aufgeben des Fichte-Platzes würde auch bedeuten: Wegfall des Minispielfeldes, Wegfall der Boulebahn, Wegfall der Übungsfläche der Bambinis, Verlagerung der Parkplätze an die Sportfläche, Wegfall des alten Sanitärgebäudes, Wegfall der Materialcontainer und Veränderung des Vereinsheimes.

Anzeige

Mitglieder sind gefragt

„Echte Alternativen für den Vereins- und Breitensport wurden durch die Verwaltung bisher nicht aufgezeigt, obwohl diese durch die Gemeindevertretung dazu aufgefordert wurde“, kritisiert der Verein. Der Vorstand will auf seiner Sitzung am 29. Oktober eine Stellungnahme beschließen und den Gemeindevertretern und dem Bürgermeister übersenden. Im Vorfeld ist die Meinung der Mitglieder gefragt. Coronabedingt werden drei kleinere Versammlungen am 20., 21. und 28. Oktober im Vereinsheim abgehalten.

Bürgerversammlung am Donnerstag

Am Donnerstag dieser Woche gibt es in der Robinson-Grundschule ab 18 Uhr eine Bürgerversammlung zu den Varianten für das Gesamtschulprojekt.

Von Marlies Schnaibel