Schmierfinken besprühen bildlich gestaltet Trafostation

Brieselang

Es bleibt ein großes Ärgernis: Nur wenige Tage nach der Verschönerung eines Trafohäuschens in der Paul-Singer-Straße in Brieselang, das mit einem Graffiti-Kunstwerk in Szene gesetzt worden war, haben Unbekannte die kreative Arbeit schon wieder mutwillig zerstört, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. So wurde die dargestellte Landschaft, darunter blaue Blumen, mit roter Farbe besprüht und verschandelt. Offensichtlich haben Fußballfans hier rumgeschmiert.

Die Buchstaben „FCU“ und „BSC“ konnten etwa identifiziert werden. Mutmaßlich hatte jemanden wohl die blaue Farbe der Blumen gestört. Das Phänomen rivalisierender Anhänger zweier Erstligisten aus der Bundeshauptstadt ist im Berlin nahen Raum des Öfteren zu beobachten, in dem an öffentlichen Stellen die Vereinsinitialen aufgesprüht werden. In der Paul-Singer-Straße ist bereits zum zweiten Mal ein Kunstwerk zerstört worden. Der Tatbestand der Sachbeschädigung liegt nun erneut vor.

Von MAZonline