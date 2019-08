Brieselang

Das Bahnhofsumfeld in Brieselang bekommt in den kommenden Tagen eine Schönheitskur. So wird von zahlreichen Mitarbeitern des Betriebshofes der Gemeindeverwaltung damit begonnen, das Gelände von Müll und sonstigem Unrat wie Zigarettenkippen zu befreien. Auch Gärtnerarbeiten stehen an, so wird etwa Unkraut gejätet.

Laut Angaben von Bürgermeister Wilhelm Garn sollen mit der Sauberkeitsoffensive die Bereiche nördlich und südlich des Bahnhofs aufgehübscht werden. „Ein Bahnhof gilt allgemeinhin als Eingangstor zum Zentrum eines Ortes, insofern sollte Schmutz nicht das bestimmende Bild sein. Diesen Makel wollen wir uns nicht auf die Fahne schreiben lassen, deshalb wird nun alles auf Vordermann gebracht“, sagte er.

Die Maßnahme ist allerdings mit Einschränkungen verbunden. So müssen zeitweise auch Parkplätze kurzfristig gesperrt werden, damit die Arbeiten ordentlich durchgeführt werden können. Daneben wird auch der Bereich der Stellplätze für Fahrräder gereinigt. Begonnen wird zunächst mit der Grundreinigung des Bahnhofstunnels.

Von MAZ