Selbstgemachtes beim Trödelmarkt der Senioren

Brieselang

Die Bewohner des Johanniter-Seniorenwohnhauses in Brieselang sind rege und lebhaft. Viele nutzten die Angebote des Hauses, um sich zu beschäftigen. So kann jeder der mag, mit seinen Mitbewohnern kochen, backen oder auch basteln. Wenn dabei Hilfe benötigt wird, steht das Pflegepersonal bereit.

Und was macht man mit all den hübschen Dingen, die beim „Handwerken“ mit viel Liebe zum Detail entstanden sind? Man veranstaltet einen Trödelmarkt. Samstag gab es in Brieselang den zweiten dieser Art.

Gestrickt, gebastelt, gegrillt

Auf dem Hof des Seniorenwohnhauses im Forstweg 45 hatten die rüstigen Rentner alles selbstständig organisiert. Die Idee und damit auch die Verantwortungen übernommen hatte die 68-jährige Ilona Ballarin. „Viele meiner Mitbewohner haben ein gutes Händchen beim Handarbeiten, das wollten wir präsentieren“, sagte die pensionierte Erzieherin. Im April, beim ersten Trödelmarkt im Hof, sei die Resonanz sehr gut gewesen, so dass man sich entschlossen hatte, die Sache zu wiederholen.

Gesagt, getan. Es wurden Schals, Socken und Topflappen gestrickt, Wolle war das Material für die Pompon Figuren, aus lufthärtender Modelliermasse entstanden dekorative Schalen, aber auch Körbchen, hergestellt aus Schnur und Wolle, konnten die Besucher erwerben.

Dekorationen aus Moosgummi und Pompon Tiere aus Wolle wurden angeboten. Quelle: Enrico Berg

Einige Angehörige hatten Marmeladen gekocht. Gespendete Dinge wie Kleidung, Artikel aus Glas und Keramik aber auch Modeschmuck lagen auf den Verkaufstischen.

Plausch mit den Bewohnern

„So ein Basar ist auch eine gute Gelegenheit zum gemütlichen Beisammen sein“, sagte Ilona Ballarin. Für den kleinen Hunger gab es Bratwurst, die Süßschnäbel konnten sich an Kaffee und Kuchen laben, das alles gegen eine kleine Spende. Viele Brieselanger und Gäste stöberten am Nachmittag über den kleinen Basar. Wer nichts kaufen wollte, nutzte den Besuch zum Plausch mit den Bewohnern des Johanniter-Hauses.

Ilona Ballarin gehört zur Wohngruppe „ Zypern“. Dort gibt es eine Haushaltskasse, in die jeder Bewohner monatlich 5 Euro einzahlt. Mit dem Geld aus dieser Kasse wurden die Materialien für den Trödelmarkt finanziert. Der Erlös fliest dann wieder in die Haushaltskasse zurück.

Mit viel Elan dabei

Das Johanniter-Seniorenwohnhaus in Brieselang ist mit einem Heim kaum zu vergleichen, jeder Bewohner hat eine eigene Wohnung oder ein Zimmer. Der Zusammenhalt der Wohngruppen funktioniere gut, man habe viel Spaß miteinander, versicherte Ilona Ballarin.

So ist es nicht verwunderlich, dass schon die Vorbereitung zum Markt den Senioren großes Vergnügen bereitete. „Die Bewohner sind engagiert und lebhaft. Für den Trödelmarkt waren sie aber noch agiler und hatten noch mehr Elan als sonst“, hat Pflegedienstleiterin Claudia Möhring erlebt: „Der Frühstückstisch war manchmal noch nicht ganz abgedeckt, da lagen schon die Bastelutensilien auf dem Tisch“, ergänzte sie.

Nur beim Tische stellen, beim Würstchen grillen und beim Kaffee kochen haben die Mitarbeiter unterstützt, ansonsten haben die Bewohner alles selbst gestemmt. Der liebvolle Umgang des Pflegepersonals mit den Bewohnern war nicht zu übersehen und sorgte zusätzlich für gute Stimmung.

Neues Wohnhaus im Dezember

Am 1. Dezember öffnet das zweite Seniorenwohnhaus im Forstweg 45 mit alters- und behindertengerechtem Zugängen im ganzen Objekt. Einige Zimmer sind noch frei. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 033232/18 90 01 informieren.

Von Hannelore Berg