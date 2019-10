Es fehlt an Spielplätzen, doch Abhilfe ist in Sicht

Brieselang

Der Zuzug nach Brieselang hält weiter an, die Bevölkerungszahl nimmt stetig zu. Insbesondere viele junge Familien wählen die grüne Gemeinde als neuen Lebensmittelpunkt. Aus dem Grunde hatte die Kommune die Erarbeitung eines Spielplatzkonzeptes in Auftrag gegeben.

Dieses liegt jetzt vor und gibt Handlungsempfehlungen. So wurde festgestellt, dass es derzeit nur sechs Spielplätze im Gemeindegebiet gibt. Vor allem im Norden der Gemeinde besteht ein Defizit an entsprechenden Flächen. So werden Standorte für weitere Spielplätze vorgeschlagen, wobei die Zahl von dafür geeigneten Flächen im Gemeindegebiet begrenzt ist.

Schrittweise Umsetzung

Laut Konzept wären unter anderem Areale am Nymphensee, in Uferrandzonen am Havelkanal, auf einer Grünfläche in der Hölderlinstraße, auf dem Kirchengrundstück in der Lange Straße und am Marktplatz denkbar.

Grünstreifen als Spielflächen Das Spielplatzkonzept hat ein Defizit an Spielflächen für Kinder und an Bewegungsflächen für Jugendliche ermittelt. Aus dem Grund sollen weitere Spielbereiche ausgewiesen werden. Allerdings ist die Zahl der dafür in Frage kommenden Flächen im Gemeindegebiet begrenzt. Deshalb ist unter anderem vorgesehen, auch Grünstreifen entlang von Straßen für so genannte motorische Erfahrungselemente zu nutzen. Dabei handelt es sich um punktuell aufgereihte Objekte, die beispielsweise zum Balancieren anregen. Bänke zum Ausruhen sind ebenfalls denkbar. Geeignet wären dafür unter anderem die Randstreifen an der Schiller-, Fichte- und Thälmannstraße, aber auch die Bolzwiese an der Sudermannstraße.

Die Brieselanger CDU drängt jetzt darauf, dass das Spielplatzkonzept durch die Gemeindeverwaltung zügig umgesetzt wird. Dies geht aus einer Presseinformation der Christdemokraten hervor. Darin teilen Friederike Heine und Lennard Barth mit: „Das Spielplatzkonzept hat uns die starke Unterdeckung des Spielplatzbedarfes in Brieselang-Nord vor Augen geführt. Deswegen ist für uns die schnelle Schaffung von neuen Spielplatzflächen in Brieselang-Nord sehr wichtig.“

Treffpunkt für Jugendliche

So wolle man prüfen lassen, ob ein Kleinkinderspielplatz auf einem Teil der Festwiese und ein großer Spielplatz auf dem Platz am Hafen möglich sind. „Auch für Jugendliche wollen wir schnellstens einen Treffpunkt schaffen, an dem sie sich ungestört begegnen können.“ Diese sollen in den Planungsprozess einbezogen werden. Darüber hinaus will man neben anderen Maßnahmen Planungssicherheit für die Verlagerung des Spielplatzes an der Feuerwehr erreichen.

Die CDU setzt sich nun dafür ein, dass das Konzept zügig umgesetzt wird. Da die Personalkapazitäten in der Gemeindeverwaltung und die Haushaltsmittel begrenzt sind, sollen die Maßnahmen nach Priorität auf die nächsten Haushaltsjahre verteilt werden. Darauf baut die Beschlussvorlage auf, die die CDU zum Thema Spielkonzept in die nächste Gemeindevertretersitzung am 30. Oktober einbringen will.

Spielplatz wird verlagert

Danach ist vorgesehen, dass im nächsten Jahr für 30 000 Euro der Kauf eines Grundstücks und die Planung zur Verlagerung des Spielplatzes im Paul-Mewes-Damm vorbereitet werden sollen. Hinzu kommt der Neuaufbau des Spielplatzes mit finanziellen Mitteln in Höhe von 150 000 Euro.

Ebenfalls 2020 soll für 10 000 Euro ein Aufenthaltsort für Jugendliche geschaffen werden – unter anderem mit Überdachung und Sitzgelegenheiten. Die Verwaltung soll Vorschläge für passende Standorte präsentieren.

Planung bis 2023

Darüber hinaus möchten die Christdemokraten, dass nächstes Jahr der Spielplatz Rotkehlchenstraße für 45 000 Euro hergerichtet wird. Und es soll geprüft werden, inwieweit sich die Standorte „Festwiese“ für einen Kleinkinderspielplatz und „Am alten Freibad/ Havelkanal“ für einen Mittelpunktspielplatz eignen. Außerdem soll der Spielplatz Zeestow für 30 000 Euro ertüchtigt und durch einen Zaun zur Ruine hin abgegrenzt werden.

Weitere Maßnahmen könnten sich laut dem Vorschlag schrittweise bis 2023 anschließen. Dazu gehört 2021 die Errichtung eines zusätzlichen Spielplatzes im Bereich „Festwiese“, „Am alten Freibad/ Havelkanal“ oder woanders. Ein Jahr darauf soll ein weiterer in Nord entstehen.

Diskussion in mehreren Ausschüssen

2022 wird zudem die Aufwertung des Bredower Spielplatzes anvisiert (50 000 Euro). Das Gleiche gilt ein Jahr später für den Spielplatz an der Kita „Zwergenburg“/Hauptmannstraße (50 000 Euro). Zudem sollen die Spielangebote am Nymphensee verbessert werden.

In mehreren Ausschüssen soll die Beschlussvorlage jetzt Thema sein. In den Diskussionen wird sicherlich die Finanzierung eine große Rolle spielen, da in Brieselang in den nächsten Jahren immense Ausgaben anstehen – unter anderem für den Schulneubau.

Von Andreas Kaatz