Tafel in Brieselang wird immer besser angenommen

Brieselang

Die Resonanz ist weiterhin groß, die Spendenbereitschaft ebenfalls: Die Nauener Tafel in Brieselang hat jüngst im Beisein von Bürgermeister Ralf Heimann vom Versicherungsmakler Frank Malik gleich zwei Spendenschecks erhalten. Darunter einen über 500 Euro vom Maklerpool Aruna GmbH und einen weiteren. So kamen insgesamt 700 Euro zusammen. Die Leiterin der Einrichtung, Kathrin Ernst, freute sich sehr – auch deshalb, weil Malik, der seit 2012 in Brieselang lebt, nun seine ehrenamtliche Unterstützung auch in Form von tatkräftiger Mithilfe zugesagt hat. „Ab nächsten Dienstag bin ich hier“, sagte er. Damit wächst die Zahl der Ehrenamtler auf aktuell 21 an.

Die Nauener Tafel in Brieselang ist ein Anlaufpunkt vor allem für Menschen, die nicht der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie benötigen Lebensmittel, Bekleidung, Spielzeug, Elektrogeräte & Co. und suchen aber auch das Tafelhaus in der Karl-Marx-Straße 34 auf, um mit den Helfenden ins Gespräch zu kommen.

„Die Dankbarkeit ist groß, wenn Betroffene zu uns kommen“

In Brieselang hat die Leiterin der Tafel vor allem Menschen kennengelernt, die von Altersarmut betroffen sind. „Es gibt aber auch grundsätzlich viele Schicksale, die mich nachdenklich und traurig stimmen – etwa wenn der Partner, der zuvor das Geld verdient hat, plötzlich stirbt oder wenn kranke und junge Menschen plötzlich auf Hilfe angewiesen sind “, sagt sie. Aber: „Die Dankbarkeit ist groß, wenn Betroffene zu uns kommen.“ Das gebe allen ehrenamtlichen Helfern viel Kraft.

Kathrin Ernst ist sehr dankbar dafür, dass mittlerweile viele Menschen zur Tafel kommen. Die intensivere Öffentlichkeitsarbeit habe dazu beigetragen, dass die Betroffenen ihre Ängste abgebaut haben und damit die Hemmschwelle gesunken ist. „Mein Dank gilt aber auch allen, die bereit sind, uns Spenden anzubieten“, sagt Kathrin Ernst. Die Resonanz sei überwältigend. Nur so war die Geschenkaktion zu Weihnachten erfolgreich zu gestalten. Sie hat die Kinderherzen höherschlagen lassen, nachdem die Sachspendenbereitschaft in der Bevölkerung so hoch war.

Von MAZ-online