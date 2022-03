Havelland

„Die Bilder lassen sich kaum in Worte fassen“, sagt Ruth Schnitzler. Die Brieselangerin engagiert sich seit vielen Jahren bereits für die Wildtierrettung, die im Havelland, in Oberhavel und auch im angrenzenden Berlin aktiv im Tierschutz tätig ist. Was derzeit jedoch an Eindrücken auf die 56-Jährige einprasselt, ist nur schwer zu ertragen, sagt sie.

Die Brieselangerin Ruth Schnitzler engagiert sich seit vielen Jahren bereits für die Wildtierrettung, die ihren Hauptsitz in Wensickendorf (Oberhavel) hat. Quelle: Privat

Seit rund zwei Wochen packt sie nahezu täglich auf dem Berliner Hauptbahnhof bei der Erstversorgung dort eintreffender Flüchtender aus dem ukrainischen Kriegsgebiet mit an. Sie sei dabei nur ein kleiner Teil eines großen Teams, betont sie. Entstanden ist dieses aus Mitstreitern der Wildtierrettung, die angesichts der Bilder der geflüchteten Menschen helfen wollen und können. „Wir sind inzwischen rund einhundert Leute. Das reicht von denen, die vor Ort am Bahnhof helfen über Unterstützer, die für uns Transporte fahren bis hin zu denen, die Futter oder andere benötigte Dinge spenden“, berichtet sie.

Teils in Plastiktüten haben die Menschen ihre geliebten Vierbeiner mit auf die Flucht genommen. Quelle: Privat

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die erfahrene Tierschützerin ist so wie ihre Mitstreiter spezialisiert auf die Versorgung von Tieren in Not. „Viele der Flüchtenden kommen mit ihren Haustieren. Oft sind sie das Einzige, was sie bei ihrer Flucht haben retten können“, sagt sie. Sie selbst ist hartgesotten, hat bei der Tierschutzarbeit schon viele schwierige Situationen erlebt. Doch das, was sich derzeit am Berliner Hauptbahnhof abspiele, sei beispiellos. „So etwas hat keiner von uns erwartet, geschweige denn jemals erlebt.“ Tausende Flüchtende stranden täglich am Bahnhof, vermehrt abends kommen die Sonderzüge an. „Wenn sie weiterreisen wollen, kommen sie dann aber nicht mehr weg, müssen vor Ort übernachten“, berichtet Schnitzler und spricht das größte Problem an: „Getragen wird die Versorgung der Menschen vor allem durch Ehrenamtler. Von staatlichen Institutionen ist kaum etwas zu sehen.“ Sie kritisiert: „Ohne die freiwilligen Helfer würde dort alles zusammenbrechen, wären die Menschen sich selbst überlassen.“

Ruth Schnitzler aus Brieselang weiß: „Die Tiere gehen bei Überlegungen oft unter“

Hunderte oder gar tausende Tiere konnten die Tierschützer am Bahnhof bereits versorgen. „Die Tiere gehen bei all den Überlegungen oft unter, denn zunächst geht es erst einmal darum, den Menschen zu helfen. Das ist verständlich. Aber die Geflüchteten, die ihre Tiere mitnehmen konnten, ziehen aus diesen oft ihre größte Kraft“, weiß sie.

Gezählt werden die Hilfseinsätze schon lange nicht mehr. „Es gibt Menschen, die haben ihren Hund oder ihre Katze die gesamte Fluchtstrecke auf dem Arm getragen. Manchen blieb nur eine Plastiktüte für den Transport. Von Welpen über alte Hundedamen und frisch operierte Tiere, alles ist dabei.“ Der Hilfsbedarf sei unterschiedlich: Er reicht von Katzenklos über frisches Wasser und Futter bis hin zu Decken und Wärmekleidung. Tierärzte dürfen die Vierbeiner direkt vor Ort nicht verarzten, berichtet Schnitzler. Doch: „Auch die Ärzteschaft hat sich unglaublich schnell organisiert, in Praxen erhalten die Tiere die benötigte Versorgung“, weiß sie.

Katzentoiletten, Futternäpfe, frisches Wasser, Transportboxen: die Helfer haben sich am Bahnhof schnell organisiert und sind vor Ort inzwischen mit allen benötigten Dingen ausgestattet. Quelle: Privat

Initiative „Irina“ hilft am Hauptbahnhof Berlin bei Versorgung der aus der Ukraine Geflüchteten

Unter dem Namen „Irina“ haben die Tierfreunde am Bahnhof inzwischen einen eigenen Stand eingerichtet, der rund um die Uhr besetzt ist. Von dort aus gehe man auf die Menschen zu, die am Bahnhof direkt nach der Ankunft auf Warteschlangen zur Weiterreise oder Verteilung aufgeteilt würden. „Die Schlangen dürfen die Flüchtenden ja nicht verlassen, daher gehen wir zu den Menschen, die ihre Tiere mitgenommen haben, hin, fragen, ob sie etwas brauchen, wie man sie unterstützen kann“, erzählt Ruth Schnitzler.

Es fällt ihr schwer, von den Eindrücken zu berichten. Sowohl, weil sie die Schicksale der geflüchteten Menschen berühren, aber auch, weil sie für das Durcheinander auf dem Bahnhof vor Ort kein Verständnis hat. „Ohne die vielen engagierten Freiwilligen wären in den vergangenen Tagen dort Menschen angekommen, ohne dass sich überhaupt jemand um sie gekümmert hätte. Es hätte für sie nichts zu essen gegeben, nicht mal Wasser oder einen heißen Kaffee. Es gäbe keine Beschriftungen, wo sie zur Weiterreise hinmüssen. Um all das kümmern sich Ehrenamtler, Privatpersonen“, sagt sie kopfschüttelnd. Auch nach mehr als zwei Wochen Ausnahmesituation am Bahnhof gäbe es zudem nur wenig Bewegung seitens des Berliner Senats, findet Schnitzler, „unverständlich!“

Zahlreiche Helfer packen tagtäglich am Berliner Hauptbahnhof auch für die Versorgung der Tiere der Geflüchteten mit an. Quelle: Privat

Hilfe für Geflüchtete aus Ukraine am Hauptbahnhof: „Noch nie solchen Zusammenhalt unter Ehrenamtlern erlebt“

Was ihr Hoffnung und Mut mache, sei das Engagement der vielen Helfer, nicht nur für die ankommenden Tiere: „Noch nie haben wir einen solchen Zusammenhalt unter Ehrenamtlern erlebt. Egal, wer hier an welcher Stelle hilft, jeder tut es mit ganzem Herzen und unglaublich engagiert und kollegial. ,Jeder hilft jedem’ trifft es hier wirklich. Wir sind sehr stolz darauf, ein Teil dieser tollen Menschen zu sein.“ Wie lange die Helfer noch am Hauptbahnhof tätig sein werden, weiß niemand. „Die Menschen brauchen jetzt unsere Hilfe. Und solange das der Fall ist, helfen wir auch“, sagt Ruth Schnitzler. Spurenlos vorüber geht dies auch an ihr dennoch nicht. „Sobald man den Bahnhof verlässt, rotiert es im Kopf“, sagt sie. „Man überlegt, was kann man noch tun, was können wir noch besser machen.“ Umso mehr beunruhigte sie am Montag die Nachricht, dass seitens der Deutschen Bahn freiwillige Helfer darum gebeten werden, nicht mehr zum Hauptbahnhof zu kommen, da dieser an seine Kapazitätsgrenzen stoße.

Dankbar ist Ruth Schnitzler für die „wirklich große Unterstützung und Spendenbereitschaft vieler Menschen und auch von Unternehmen“. Das reiche von Futtermitteln, zunehmend auch Spezialfutter für Vierbeiner mit Herz- oder Nierenproblemen sowie Diabetes, über Transportboxen bis hin zu speziellem Zubehör. So herrsche am Bahnhof beispielsweise für Hunde Maulkorbpflicht. „Da wird trotz der Situation auch keine Ausnahme gemacht.“ Dank hilfsbereiter Spender habe man jedoch auch dieses Problem schnell lösen können.

So können die Helfer für die Flüchtlingstiere am Hauptbahnhof Berlin unterstützt werden

Wer die Flüchtlingstier-Helfer unterstützen möchte, findet die Kontaktdaten unter www.notkleintiere.de. Alle Nachrichten werden an die spontan gegründete Initiative weitergeleitet, die keine eigene Webpräsenz hat. Weitere Informationen gibt es zudem auf der Facebook-Seite der Tierschützer unter www.facebook.com/notkleintiere.de.

Von Nadine Bieneck