Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang trauert um Richard Heynisch. Brieselangs ehemaliger Bürgermeister (Mai 1990 bis Oktober 1992) und Amtsdirektor des Amtes Brieselang (1992 bis 2000) verstarb überraschend am Donnerstag in der vergangenen Woche am 6. Januar 2022. Heynisch wurde 69 Jahre alt.