Zeestow

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag Zugang zum Gelände einer Recyclingfirma in der Straße Zum Wendehammer in Zeestow.

Von dort entwendeten sie eine Tonne Kupferschrott und eine Tonne Messingschrott.

Wie die Täter ihre Beute abtransportiert haben, ist bislang unklar. Schäden an Zaun und Tor konnten nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Von Philip Rißling