Unbekannter sägt in Zeestow Tanne ab und hinterlässt Traurigkeit

Für Peter Liebe ist das eine riesige Enttäuschung. Ein Fremder hat im Kirschenweg in Zeestow einen Tannenbaum abgesägt, den er dort selbst in die Erde gesetzt hat. Jetzt steht da nur noch ein Stumpf, wo zuvor ein kleiner Baum lebte, der zwar nicht zu den schönsten Exemplaren seiner Spezies gehörte. Mit dem aber eine kleine Geschichte verbunden war. Passend zu Weihnachten war es eine Geschichte der Hoffnung, die für Peter Liebe nun so einfach mal rücksichtslos beendet wurde.

Der Zeestower hatte den Baum im Jahr 2014 an der Straße in Spandau gefunden. Der damals vielleicht grade mal 50 Zentimeter große Baum lag mit ein paar Wurzeln und Erde dran sowie einer abgeschnittenen Spitze achtlos an der Straße. Peter Liebe erinnert sich an die Zeit: „Über die Weihnachtsfeiertage stand er sicherlich in einem Wohnzimmer in Berlin/Spandau. Ihm wurde die Spitze abgeschnitten und durch einen Stern ersetzt. Er wird auch geschmückt gewesen sein. Nach den Feiertagen hatte der Besitzer aber keine Verwendung mehr für den sterbenden Baum und schmiss ihn achtlos auf die Straße, wo ich ihn fand.“

Die Tanne hatte sich erfolgreich gegen das Sterben gewehrt

Peter Liebe konnte nicht einfach so vorbeifahren an dem Bäumchen. Er nahm die Tanne mit: „Der arme Baum war völlig ramponiert und eigentlich am Ende.“ Und nun begann für den Zeestower das, was ihm im Nachhinein ein großes Gefühl der Hoffnung gab. Er stellte die Tanne erstmal ins Wasser – quasi Erste Hilfe für eine Pflanze. Als sich das ramponierte Gewächs dann etwas erholt hatte, pflanzte Liebe es am Kirschenweg in die Erde, wo sich das Bäumchen in den vergangenen fast sechs Jahren gegen das Sterben wehrte und in diesem Jahr erstmals sogar wieder Zapfen an den Zweigen hatte.

„Der erste Winter war Gott sei Dank mild, so dass sich die Tanne entwickeln konnte“, sagt Liebe, der in den zurückliegenden Jahren immer mit Freude an dem Baum vorbeifuhr. Häufig ist der Zeestower mit dem Fahrrad unterwegs und erkundet so die Umgebung. Gern ist er im Kirschenweg vorbeigefahren, schon allein wegen des Bäumchens.

„Hast du keine Ehrfurcht vor so viel Lebenswillen“

Die Tanne war zuletzt vielleicht 80 Zentimeter groß. „Man freut sich doch, wenn so ein Baum überlebt“, sagt Peter Liebe. Das Stämmchen war auch nach den sechs Jahren in der Erde des Kirschenweges immer noch keine Schönheit. Ein Baum ohne Spitze bliebt ein Baum ohne Spitze. Da gehen die Triebe dann zur Seite weg und nicht wie sonst in die Höhe.

Peter Liebe glaubt, da hat sich jemand einen Weihnachtsbaum für zu Hause geholt und spricht die entsprechende Person direkt an: „Weißt Du wie viel Mühe es mich gekostet hat, diesen verkümmerten und geschundenen ehemaligen Weihnachtsbaum aufzupäppeln? Hast Du keine Ehrfurcht vor so viel Lebenswillen? Dieser kleine Baum hat es geschafft, sich wieder aufzurappeln. Dieses Jahr war das erste Jahr, an dem er Zapfen trug und da kommst Du daher und sägst ihn ab.“

Persönliche Botschaft an den Zeestower

Für den Zeestower ist diese Aktion ein typisches Zeichen der Achtlosigkeit, wie es sie so viele gibt. Achtlosigkeit von Menschen, die auch ihren Müll einfach in die Landschaft stellen. Oder ihr Auto kurz mal abstellen und dabei den Motor laufen lassen.

Für den Baumdieb hat der Zeestower deshalb auch noch eine ganz persönliche Botschaft: „Ich wünsche Dir keine geruhsame und schöne Weihnacht und dass diese Geschichte Dich vielleicht zum Umdenken bewegt. Es gibt und gab mehr als genug schon gefällte Weihnachtsbäume bei den Händlern, bist Du wirklich so arm und konntest Dir dort keinen kaufen?“

