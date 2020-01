Zeestow

Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 202 in Höhe der B 5-Anschlussstelle Zeestow zusammengestoßen. Gegen 14 Uhr habe einer der Unfallbeteiligten die Polizei informiert.

Offenbar waren die Pkw-Fahrer in einen Vorfahrtskonflikt geraten. Einer hatte dem anderen die Vorfahrt genommen, so dass es zum Unfall kam. Die Ermittlungen dauern an.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Von MAZ