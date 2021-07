Brieselang

Ein grauer VW Tiguan ist in der Nacht zu Donnerstag in der Otto-Lilienthal-Straße in Brieselang gestohlen worden. Das Auto hat das amtliche Kennzeichen HVL-FJ 131.

Der Wagen stand in der Einfahrt eines Grundstücks. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline