Brieselang

Konkrete Zeitvorstellungen gibt es für den Neubau der geplanten Gesamtschule in Brieselang. „Für 2021/22 streben wir an, dass erst einmal der Bereich für die Sekundarstufe I fertig ist“, sagte jetzt Bürgermeister Wilhelm Garn ( CDU). „Die Sekundarstufe II wächst erst auf.“ Bis die Schüler aus der Sekundarstufe I die Abiturstufe erreichen, dauert es dann noch ein paar Jahre.

Die Gemeinde wartet jetzt aber noch auf die Genehmigung seitens des zuständigen Ministeriums für eine solche Schule. „Die Anträge laufen. Wir sind guter Dinge, dass die Genehmigung kommt“, sagt Garn.

Modulbauweise geplant

Ob der Termin 2021/22 zu halten ist, hänge aber laut Gemeindeoberhaupt nicht zuletzt von der Baugenehmigung ab. Geplant ist, das Gebäude in Modulbauweise zu errichten, so dass es letztlich allen modernen Vorschriften entspricht. „Es gibt Beispiele dafür, dass ein solches Gebäude innerhalb von zwölf Monaten entstanden ist“, erläuterte Bürgermeister Garn.

Offen ist auch noch die Finanzierung der Gesamtschule. So wird die Gemeinde viel Geld investieren müssen, doch nicht nur sie. „Eine Geldquelle ist der Landkreis. Wir werden den öffentlich-rechtlichen Vertrag im nächsten Hauptausschuss im nichtöffentlichen Teil vorstellen.

Vertrag in Endabstimmung

Der Vertrag befindet sich jetzt in der Endphase der Abstimmung“, sagte der Bürgermeister. Zudem wies er darauf hin, dass unabhängig von der Zustimmung der Gemeinde auch ein Kreistagsbeschluss notwendig sein wird.

Das Jahr 2020 soll nun vor allem dazu dienen, die Planung für den Schulneubau zu erarbeiten. Da es sich um ein Vorhaben im zweistelligen Millionenbereich handelt, würden allein die Planungskosten schon mehr als 200 000 Euro betragen, sagte der Bürgermeister.

Planer bis Jahresende

Dies wiederum hat zur Folge, dass eine europäische Ausschreibung notwendig sei, um einen Planer zu finden, der sich mit solch einem Projekt auskennt. Im Herbst dieses Jahres, spätestens zum Jahresende, „werden wir einen Planer haben, mit dem man arbeiten kann“.

Im Mai 2017 hatte der havelländische Kreistag entschieden, dass in Brieselang eine weitere Gesamtschule fürs Osthavelland errichtet werden soll. Denn die Einrichtung in Falkensee ist an ihrer Kapazitätsgrenze.

Schlechter Zustand

Brieselang indes wollte ohnehin einen neuen Schulbau errichten, ursprünglich als Oberschule. Denn die vorhandene Oberschule „ Hans Klakow“ ist in einem schlechten baulichen Zustand und platzt zudem aus allen Nähten. Auf dem Gelände in Nord soll auch eine neue Turnhalle entstehen.

Von Andreas Kaatz