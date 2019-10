Bredow

Zu einer Kollision kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Kreisverkehr am B 5-Abzweig Bredow. Beim Einfahren in den Kreisverkehr hatte eine 54-jährige Audi-Fahrerin die Vorfahrt eines Pkw Ford missachtet. Dessen 44 Jahre alte Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

In Folge des Aufpralls drehte sich der Ford im Kreisverkehr. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Beide Autos blieben, trotz eines Sachschadens von etwa 5000 Euro, weiter fahrbereit. Bei einer ersten Befragung gab die Audi-Fahrerin an, dass sie offenbar aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet gewesen sei und deshalb den im Kreisverkehr befindlichen Ford nicht gesehen habe. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.

Von MAZ Havelland