Zeestow

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter einen Bewegungsmelder in der Wustermarker Straße im Brieselanger Ortsteil Zeestow manipuliert, der an einem Schuppen angebracht war.

Unbemerkt hebelten sie dann die Eingangstür auf und entwendeten Werkzeug, darunter eine Bohrmaschine, ein Trennschleifer und eine Stichsäge.

Ebenfalls in der Wustermarker Straße brachen Unbekannte ein Garage auf. Hier entwendeten sie zwei Stemmhammer. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

In der selben Nacht im selben Ortsteil machten sich Diebe außerdem in der Bredower Straße an einem Türschloss zu schaffen und gelangten in das Lager einer Werkstatt. Dort erbeuteten sie diverse Werkzeuge, die Schadenshöhe beläuft ich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt einen Zusammenhang der Taten.

