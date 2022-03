Wie Autorin Andrea Sawatzki das Publikum in Zeestow beeindruckte

Zeestow

Ein paar Sätze brauchte es nur, dann hatte Andrea Sawatzki das Publikum in ihren Bann gezogen. Die bekannte Schauspielerin und Autorin las am Sonnabend in der Zeestower „Zeebr@“-Grundschule aus ihrem Buch „Woanders ist es auch nicht ruhiger“. Sie ließ die Besucher ihrer Lesung in das Leben der chaotischen, aber liebenswürdigen Familie Bundschuh eintauchen.

Ein Lacher folgte dem nächsten – einfach, weil die Geschichte der Familie amüsant ist und Andrea Sawatzki allen Figuren ihres witzigen, turbulenten Romans durch die verschiedenen Stimmen und die Situationskomik Leben einhauchte. Ihre Protagonisten wurden dadurch äußerst lebendig, man konnte sich direkt in die Szenen hineinversetzen. „Das ist so, als ob man im Film wäre und nicht bei einer Lesung“, erklärten Anja und Sven Steller aus Falkensee und waren beeindruckt, wie die Autorin ihren Romanfiguren bei der Lesung unverwechselbare Stimmen, inklusive Dialekt, verlieh.

Der fünfte Roman über die Familie Bundschuh

„Woanders ist es auch nicht ruhiger“ ist der fünfte Roman aus der Buchreihe um Familie Bundschuh. So erfuhren am Sonnabend die Besucher, dass Familie Bundschuh im Rotkehlchenweg in der Einflugschneise des BER-Hauptstadtflughafens lebte und dem Lärm entfliehen wollte. Ihr neues Domizil ist ein Dreiseitenhof im Berliner Umland, den sie aus einer Zwangsversteigerung erworben haben. Also ziehen die Bundschuhs mit der ganzen Familie, inklusive beider Großmütter und der Schwägerin Rose, aufs Land und erleben so allerlei chaotische, amüsante Situationen.

Zur Freude der Besucherinnen und Besucher der Lesung. „Andrea Sawatzki ist einfach fantastisch, so aussagekräftig und natürlich. Es ist kurzweilig und lustig. Ich liebe ihre Filme und die Lesung heute ist einfach super“, sagte Jutta Kunig aus Dallgow-Döberitz. Auch Spandauerin Gisela Preuß gefiel der Abend in Zeestow sehr gut. „Das ist meine erste Buchlesung, ich hatte keinerlei Erfahrung damit und habe mich einfach mal überraschen lassen. Es ist so erfrischend, wie sie die Geschichte erzählt. Toll finde ich auch, dass ich Andrea Sawatzki einmal live erleben kann, das ist schon etwas anderes, als sie im Fernsehen zu sehen.“

Förderverein der Bibliothek Brieselang zieht positive Bilanz

Britta Steiner, Vorsitzende des Fördervereins der Bibliothek Brieselang, war rundum zufrieden mit dem Abend. „Das ist das bisher größte Event, das der Förderverein auf die Beine gestellt hat. Die Leute sind alle gut drauf und begeistert, das ist schon keine Lesung mehr, sondern fast ein Schauspiel. Frau Sawatzki erzählt die Geschichte der Familie Bundschuh mit viel Mimik und Gestik.“ Die Veranstaltung war sehr schnell ausverkauft, die Nachfrage so groß, dass es noch eine zweite Buchlesung hätte geben können, ergänzte Britta Steiner. Die Bücher von Andrea Sawatzki seien in der Bibliothek sehr beliebt und stets ausgeliehen.

Sawatzki erntete Applaus für ihre Lesung in Zeestow. Im Anschluss gab sie noch Autogramme, dabei nahm sie sich viel Zeit für ihre Fans. Jedem Wunsch kam die beliebte Autorin und Schauspielerin nach. Bücher wurden signiert, Fotos gemacht, und sie nahm sich Zeit für einen kurzen Plausch. „Es war ein toller Abend mit Andrea Sawatzki. Sie ist sehr sympathisch und publikumsnah“, erklärte das Falkenseer Ehepaar Anja und Sven Steller. Und: „Endlich ist so etwas wieder möglich – Kultur in unserer Nähe.“

Alle fünf Romane über die Familie wurden verfilmt

Alle Bände der Familie-Bundschuh-Reihe wurden übrigens verfilmt. Andrea Sawatzki und Axel Milberg spielen stets die Hauptrollen. Die beliebte Schauspielerin verkörpert selbst die Gundula Bundschuh, eine Frau inmitten einer chaotischen Familie, Axel Milberg spielt ihren Göttergatten Gerald.

Von Hannelore Berg