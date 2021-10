Zeestow

Seine besten Zeiten hat das frühere Zeestower Gutshaus lange hinter sich. Zuletzt war es jahrzehntelang – bis kurz nach der Wende – als Gaststätte beziehungsweise Kneipe genutzt worden. Es diente viele Jahre als Kulturhaus, auch Tanzabende gab es dort. Das Gemeindebüro befand sich ebenfalls in dem mitten im Ort gelegenen Haus.

Doch nun bietet der leerstehende Bau einen schlimmen Anblick. Das Dach ist mittlerweile eingefallen und das Regenwasser hat große Schäden angerichtet im Inneren des Gebäudes. Die Fenster sind kaputt, die Fassade ebenfalls. Kurzum: Das in den 1920er-Jahren errichtete alte Gutshaus des ehemaligen Domguts Zeestow ist ein großer Sanierungsfall.

Nur die Hülle bleibt übrig

Doch vor geraumer Zeit hat sich mit Kevin Marcuse ein Projektentwickler gefunden, der das Gebäude, das im Volksmund „Blutiger Schinken“ genannt wird, wieder herrichten will. Wobei: Herrichten ist nicht das richtige Wort. Vielmehr soll das Haus von Grund auf erneuert und auch die Gebäudestruktur komplett verändert werden. „Wir müssen alles anfassen. Eigentlich bleibt nur die Hülle übrig“, sagt der 37-Jährige, der von einer Kernsanierung spricht.

Geplant ist, dass dort ein Mehrgenerationenhaus entsteht, dass dort Menschen unterschiedlichen Alters ein neues Zuhause finden. Vier barrierefreie und behindertengerechte Wohnungen mit jeweils zwei bis drei Zimmern sollen demnach im Erdgeschoss entstehen.

Fahrstuhl ist nicht geplant

Vier weitere Wohnungen sind im Obergeschoss und zwei im Dachgeschoss vorgesehen. „Da wir keinen Fahrstuhl haben werden, sollen es aber ganz normale Wohnungen sein. Egal ob für junge Paare, die in Zeestow bleiben und ihre erste Wohnung beziehen wollen, oder aber welche, die nach Zeestow zurückkehren möchten“, sagt der Projektentwickler.

So soll das Gebäude später aussehen. Quelle: Andreas Kaatz

Doch damit nicht genug. Damit die Generationen nicht nur nebenher leben, sondern auch zusammenkommen können, wird es im Erdgeschoss als Gemeinschaftsbereich einen kleinen Saal mit rund 50 Quadratmetern und eigener WC-Einheit geben. „Dort können die Bewohner ein kleines Hausfest veranstalten oder auch Geburtstage feiern“, sagt Kevin Marcuse. „Aber man wird den Raum auch privat mieten können. Letztlich soll es eine schöne Feierlocation sein, um dort als Dorf zusammen zu kommen.“ Es soll ein Angebot sein, um das Miteinander zu fördern und die Qualität des Wohnens.

Kauf erfolgte Anfang 2020

Marcuse ist mit seiner 2014 gegründeten Immobilienfirma auch immer in der Region tätig gewesen. Seine persönlichen Ursprünge hat er in Brieselang, ging dort zur Grundschule. Jetzt möchte er mit dafür sorgen, dass die Heimatregion ein Stückchen schöner wird. „Wir hatten schon immer ein Auge auf das Gebäude geworfen, bekamen jedoch keinen Zugang zum Eigentümer“, sagt Marcuse. Durch einen glücklichen Umstand änderte sich das. Anfang 2020 konnte seine Firma das Gebäude dann kaufen.

„Die ursprüngliche Idee bestand darin, dass dort eine Kita entstehen könnte. Denn wir haben hier auch ein großes parkähnliches Grundstück hinter dem Haus“, sagt er. Letztlich habe man sich mit der Gemeinde Brieselang und dem Ortsbeirat in Zeestow abgestimmt. „Wir wollten klären, was an der Stelle für den Ortsteil Zeestow am sinnvollsten ist“, sagt Marcuse. In diesem Prozess kam dann die Idee zu einem Mehrgenerationenhaus auf.

Etagenstruktur wird verändert

Das Gebäude soll grundsätzlich die gleiche Größe und Form haben wie das historische Vorbild. Auch wenn außer der Hülle nichts mehr stehen bleibt von dem alten Haus, spricht Kevin Marcuse von einer Herausforderung. „Man kann natürlich nicht in die Wände schauen“, sagt er. „Wir werden die Etagenstruktur völlig verändern und mit Hilfe von Stahlträgern neue Ebenen einbauen.“ Momentan ist der Keller noch weit herausgezogen. Das soll sich ändern. In die neuen Wohnungen im Erdgeschoss wird man zu ebener Erde hineinkommen.

Heutige Ansicht von der Straße aus. Quelle: Andreas Kaatz

Der Investor will nun zeitnah den Bauantrag für das Projekt stellen. „Da es sich um ein Sanierungsvorhaben handelt, gehen wir davon aus, dass es planungsrechtlich genehmigungsfähig ist“, sagt er. Er rechnet damit, dass die Wohnungen etwa ab September 2023 bezogen werden können. Allein die Bauphase soll zwölf bis 14 Monate betragen.

Früher eine Gaststätte

In Marcuses Immobilienfirma RegWert GmbH arbeitet auch der Brieselanger Torsten Schacht. Er kennt das Gebäude noch aus DDR-Zeiten. „Ich war als Jugendlicher aber nur zu bestimmten Anlässen da, wenn hier was los war wie am 1. Mai“, erzählt er. Er kann sich noch gut daran erinnern, dass sich im Erdgeschoss eine Gaststätte mit Schankraum befand. Am 1. Mai fand oft ein kleines Fußballturnier unter anderem mit Mannschaften vom Gummiwerk oder von der Feuerwehr statt. Anschließend sei es dann feuchtfröhlich zugegangen.

Kevin Marcuse weiß, dass sich die Zeestower nichts sehnlicher wünschen, als dass der Schandfleck mitten im Dorf endlich verschwindet. „Für das Ortsbild von Zeestow ist es toll, wenn es eine Erneuerung gibt, die möglicherweise auch eine Signalwirkung für andere Projekte haben wird“, sagt er.

