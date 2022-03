Zeestow: Die Familie von Bredow und das „Gut bei der Kirche“

Zeestow

Fast 500 Jahre – so lange besaß die Adelsfamilie von Bredow das sogenannte Gut bei der Kirche in Zeestow, das heute die Grundlage eines Wohnbauprojektes für etwa 200 Personen bildet. Zuvor besaß die havelländische Adelsfamilie knapp ein halbes Jahrtausend lang das Gut, bevor es um 1920 verkauft wurde.

Trotz dieser beträchtlichen Zeitspanne sei die Geschichte der Familie in Zeestow selbst unter den heutigen Nachkommen weniger bekannt, weiß D. von Bredow-Senzke, die sich innerhalb der Familie intensiv mit dessen Geschichte auseinandersetzt. „Der Schwerpunkt der Familienüberlieferung liegt im Ländchen Friesack“, erklärt sie.

Wohl auch deshalb, weil rund 80 Prozent der von Bredows ihre Vorfahren dort haben. Der Kontakt der von Bredows im Ländchen Friesack mit denen im Osthavelland sei ohnehin nicht sonderlich eng gewesen, ergänzt von Bredow-Senzke.

Durch das Erbrecht änderten sich die Besitzverhältnisse des Gutes häufig, dennoch blieb es ab Mitte des 15. Jahrhunderts durchgängig in Familienbesitz. In den Besitz der Familie kam es durch Hasso II. von Bredow auf Friesack, der Landeshauptmann der Mark Brandenburg war. Als Landeshauptmann und enger Vertrauter führte er die Amtsgeschäfte des Kurfürsten Friedrich I., wenn dieser außer Landes war.

Zeestow als Bezahlung

Die in dieser Zeit anfallenden Kosten für die Landesführung übernahm üblicherweise vorerst der Stellvertreter des Kurfürsten, der dann später diese Vorleistungen erstattet bekam. Als der Kurfürst die Vorleistungen des Hasso II. von Bredow nicht in Geld begleichen konnte oder wollte, übertrug er ihm stattdessen die Anwartschaft auf das Zeestower Gut bei der Kirche.

Davon profitierte Hasso II. selbst nicht mehr, da er ein Jahr darauf starb und das Lehen erst zwischen 1450 und 1477 auf seine Söhne übertragen wurde. Was folgte war ein stetiger Besitzerwechsel innerhalb der Familie und ein verheerender Dorfbrand, der sich vom 19. bis zum 20. Juli 1847 über zwei Tage durch den ganzen Ort Zeestow fraß.

Enge Verbindung zum Ort Bredow

Dabei wurden große Teile des Ortes zerstört und vom Gutshof blieb nur ein Wirtschaftsgebäude stehen. Der damalige Besitzer August Karl Wilhelm von Bredow baute das Gut anschließend in Fachwerkbauweise wieder auf, verstarb allerdings gut zehn Jahre später ohne einen männlichen Erben. Deshalb ging das Erbe an seine Brüder und später deren Söhne über. Das zweite Mal nach Hasso II. profitierten also Nachkommen von den Leistungen ihrer Ahnen am Gut in Zeestow.

Im Jahr 1869 kaufte Wichard von Bredow, der einen Anteil von Zeestow geerbt hatte, seinen Vettern und Miterben die einzelnen Teile des Gutes ab und wurde zu dessen alleinigem Besitzer. Ab 1871 bewirtschaftete er das Zeestower Gut von seinem eigentlichen Sitz in Bredow aus, der nur gut drei Kilometer entfernt lag. Das nahegelegene Bredow, Stammsitz und Namensgeber der Familie, spielte in der Familiengeschichte eine sehr viel bedeutendere Rolle und überstrahlte das wenig bedeutende Gut Zeestow in der Geschichtsschreibung.

Fotografien und historische Gegenstände sind rar

Ähnlich wie beim Gut in Bredow entging auch das Zeestower Gut durch den Verkauf um 1920 den Enteignungen im Zuge der sogenannten Bodenreform der Sowjets nach dem zweiten Weltkrieg. Heute gibt es so gut wie keine historischen Fotografien der Anlage mehr. Einzig die Schwarz-Weiß-Aufnahme eines Gutsgebäudes ist bekannt.

Diese wurde für eine Postkarte verwendet und soll vor 1920 aufgenommen worden sein. „Es gibt scheinbar kein Bild vom Hof oder dem Gutshaus außer dieser einen Postkarte“, vermutet auch von Bredow-Senzke. Das abgebildete Gutshaus wurde allerdings in den 1960er-Jahren abgetragen, durch ein niedriges Sozialgebäude ersetzt und die historischen Überreste an dieser Stelle somit ausradiert.

Einsturz und Abriss

2016 stürzte der Giebel eines Speichers am Gut ein, woraufhin das Gebäude abgerissen werden musste, da es zu nah an der regelmäßig durch Lkw befahrenen Wustermarker Straße stand. Heute steht nur noch ein längliches Wirtschaftsgebäude aus rotem Backstein und flachere Gebäude, die vermutlich als Viehställe genutzt wurden. Hier soll künftig neuer Wohnraum im Brieselanger Ortsteil entstehen.

Von Max Braun