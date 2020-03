Vom Gutshaus zum „Blutigen Schinken“

Zeestow

Einst war es ein prachtvolles Gutshaus, dann eine Gaststätte und nun rottet das Objekt schon seit vielen Jahren vor sich hin: In Zeestow erzählt das als Kulturhaus zu DDR-Zeiten bekannte Gebäude immer noch Geschichten. Was damit künftig wird, ist noch unklar. Ein Brieselanger Investor hat es kürzlich gekauft, will dort eine Kita errichten. Ein Abriss ist möglich.

Im Volksmund heißt die ehemalige Gaststätte „Blutiger Schinken“. „Es hat noch vor der Wende, etwa Mitte der 1980er Jahre einen Streit dort gegeben, der beinahe mit dem Tod eines Gastes geendet hätte“, sagt Marianne Schulze, ehemalige Bürgermeisterin, der einst autarken Gemeinde Zeestow.

Tanzabende fanden statt

Obgleich der Vorfall natürlich für Aufregung und Aufsehen gesorgt hatte, war das seinerzeit bezeichnete Kulturhaus der Anlaufpunkt im Ort schlechthin - selbst Tanzabende fanden dort im Mai und im Herbst zum Erntefest in einem großen Saal statt.

Anekdoten über das Kulturhaus gibt es viele. Etwa diese, wonach ein Reiter mit seinem Pferd die Treppen zur Gaststätte hinauf ritt und sich schließlich ein Getränk bringen ließ. Auch in der Winterzeit seien etwa aus Bredow Leute mit Pferd und Schlitten angereist, um sich schließlich bei Eiseskälte ein nicht ganz so kaltes Kaltgetränk servieren zu lassen. Denn: Wem das Bier zu kalt war, dem erhitzte der Wirt es kurzerhand mit einem Mini-Tauchsieder.

Prunkvolles Jagdzimmer

In dem Objekt gab es einst sogar ein prunkvolles Jagdzimmer. Beim Abzug der Roten Armee wurde das Haus laut Schulze komplett ausgeräumt. Selbst Heizkörper und Rohre wurden mitgenommen – schlicht alle gusseisernen Elemente. „Es blieb nicht viel übrig“, sagt sie.

Weitgehend in seiner heutigen Form besteht das alte Gutshaus des einstigen Domguts Zeestow, das Alwin Schurig gemäß der Aktenlage umgebaut hat, seit rund 100 Jahren. Das vorhergehende Objekt war als Sitz für Amtmänner um 1850 herum, etwa für Amtmann Seefeldt zu Ceestow, errichtet worden, nachdem ein großer Brand dieses und andere Objekte im Ort Zeestow 1847 zerstört hatte, wie D. von Bredow-Senzke in seinem Werk „Das Rittergut der Familie von Bredow in Zeestow/ Havelland“ berichtete.

Wohnungen und Gemeindebüro

Zu DDR-Zeiten war das Objekt im Besitz der Gemeinde Zeestow. Im Kulturhaus befand sich bis 1988 das Gemeindebüro, außerdem waren dort vor der Wende Wohnungen im oberen Stockwerk. Ein Arzt hatte sich zudem in dem Gebäude eine Zeit lang niedergelassen. Er zog später in das kleine Gemeindehaus, das in der Nähe liegt und heute noch als Treffpunkt für den Geschichtsverein Zeestow, die Feuerwehr und den Ortsbeirat dient.

In den Wirren der Wende hatte übrigens die Treuhandgesellschaft den Hut bei dem Objekt auf, die Gemeinde blieb am Ende aber Besitzerin. Die Verwaltung hatte zuvor Nachfahren des Alt-Besitzers ausfindig gemacht, doch bestand kein Interesse an dem Grundstück, so dass die Gemeinde Zeestow zunächst wieder profitieren sollte, wie Schulze zu berichten weiß.

Weil ein Gastronomie-Konzept zweier Betreiberinnen nicht von Erfolg gekrönt war, wurde das Haus 1996, in dem Jahr fand in Zeestow die 650-Jahrfeier statt, an einen Spandauer Investor verkauft. Dieser wollte dort seniorengerechtes Wohnen beziehungsweise ein Pflegehaus etablieren.

