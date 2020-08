Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Brieselang verletzt

Brieselang

Ein 34-jähriger Autofahrer und seine 28-jährige Beifahrerin wurden Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der L201 in Brieselang leicht verletzt. Der Fahrer des VW wollte mit seinem Auto von einem Grundstück in der Nauener Chaussee in Richtung Alt Brieselang einbiegen. Dabei hatte er offenbar einen Pkw übersehen, der ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam, weil dieser gerade ein anderes Auto überholte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 34-Jährige und seine 28-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Pkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Der VW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden, der Ford blieb fahrbereit.

Von MAZ