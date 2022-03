Zeestow

Bislang unbekannte Umweltsünder haben mal wieder zugeschlagen: Rund 60 Altreifen sind im Gewerbegebiet in Zeestow nahe dem Regenrückhaltebecken achtlos in der Natur entsorgt worden. Nachdem dies bekannt wurde, haben zwei Mitarbeiter des Brieselanger Bauhofs am vergangenen Dienstag die Reifen aufgeladen und abtransportiert.

Ärger über Ignoranten in Brieselang

Marko Haupt, Leiter des Betriebshofes, zeigte sich fassungslos: „Das ist eine Riesensauerei. Was denken sich die Leute nur dabei? Es kann einfach nicht sein, dass Ignoranten in unserer schönen Gemeinde Raubbau an der Natur betreiben. Das ist völlig inakzeptabel.“

Altes Sofa aus Waldstück entfernt

Erst am Montag hatte der Bauhof nach einem Hinweis auf dem Maerker-Portal Brieselang aus einem Waldstück eine alte Couch-Garnitur geborgen. Beinahe täglich gehen solche Meldungen auf diversen Kanälen bei der Gemeindeverwaltung ein.

Dass die illegale Beseitigung von Abfall oder Schrott eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit hohen Geldbußen einhergehen können, interessiert offenbar die Sünder nicht. Bis zu 100 000 Euro können bei festgestellter Fahrlässigkeit oder Vorsatz verhängt werden. Dies sei im Kreislaufwirtschaftsgesetz verankert, so die Gemeindeverwaltung.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht nur das Ordnungsamt, sondern auch die Mitarbeiter des Bauhofs würden jetzt verstärkt kontrollieren. Wer Hinweise geben kann, damit Müllnomaden entdeckt werden, sollte sich an die Verwaltung wenden.

Von MAZonline