Brigadegeneral Henne besucht Soldaten im Corona-Einsatz in Rathenow

Rathenow

Der Besuch bei den Soldaten, die im Landkreis Havelland im Gesundheitsamt und in den Seniorenheime aushelfen, brachte Brigadegeneral Andreas Henne eine wichtige Erkenntnis: „Wir sind sehr herzlich aufgenommen worden, manche Soldaten fühlen sich schon adoptiert.“ So wohl fühlen sich die Soldaten bei ihrem Corona-Einsatz.

Für diesen Einsatz zeigte sich Landrat Roger Lewandowski am Donnerstag dankbar. „Der Landkreis hätte die Rückverfolgung bei Corona-Fällen alleine nicht auffangen können“, räumte er freimütig ein. „Wenn wir Leute gebraucht haben, dann haben wir sie bekommen“, so Lewandowski. Und das Beste: Es ging einigermaßen unbürokratisch und schnell. „Vor allem an den Weihnachtsfeiertagen habe sich das bemerkbar gemacht. Die Dankbarkeit teilt Lewandowski mit Anna Müller, der Leiterin des Gesundheitsamtes Havelland. „Auf ihren Schultern lastet viel und sie hat derzeit einen schwierigen Job zu meistern“, sagte Lewandowski.

Vor einem Jahr

Noch nicht ganz ein Jahr ist es her, da musste Anna Müller die Pressekonferenz einberufen, zu der die ersten beiden havelländischen Covid-Fälle das Thema waren. Inzwischen sind es 3804 (Robert-Koch-Institut, Donnerstag 10 Uhr). Als genesen gelten 3392. Allerdings sind auch 122 Personen mit oder an Covid 19 gestorben. Aktiv krank sind 290 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 75,4.

In den Behörden der Kreisverwaltung gibt Corona den Takt vor. Inzwischen haben sich die Mitarbeiter daran gewöhnt. „Die Bekämpfung der Pandemie hat Priorität“, sagte der Landrat. Und so ist es auch bei den Soldaten. „Wir stehen den Behörden zur Seite, bis wir die Pandemie im Griff haben“, sagte Brigadegeneral Henne. Die Pandemie gebe vor, wie lange sich die Bundeswehr an dem Einsatz beteilige.

Corona Nachverfolgung im Landkreis Havelland Quelle: Ulrich Hansbuer

Gerade erst habe Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zusätzliche Soldaten für diesen Einsatz abgestellt. „Es ist gut, dass nun noch mehr Soldaten zur Verfügung stehen.“

Vor Ort in Rathenow und Falkensee kümmert sich Oberstleutnant Manfred Klitscher vom Kreisverbindungskommando um den Einsatz. „Wir haben zurzeit 30 Soldaten aus Beelitz und aus Bayern hier im Landkreis. Dazu kommen zehn in Seniorenheimen.“ Weitere zehn Soldaten sind nach Sachsen-Anhalt entsendet.

Der erste Wechsel

In diesen Tagen werden die Soldaten im Kreis ausgewechselt. „Wir machen das mit der gebotenen Vorsicht“, sagte Klitscher. In Rathenow gehe der Tausch soeben vonstatten. Vorsicht sei vor allem deshalb geboten, damit niemand selbst an Covid 19 erkrankt. „Wir lassen hier niemand hängen“, versprach noch einmal Andreas Henne. „Die Menschen vor Ort erleben derzeit, was der Begriff ,Staatsbürger in Uniform’ bedeutet. Es entstehe eine gute Beziehung zwischen Soldaten und Zivilisten. Neu ist es nicht, dass die Bundeswehr im Katastrophenfall hilft. „Aber ein medizinisch geprägter Einsatz wie dieser – das ist neu“, sagte Henne.

Brigadegeneral Andreas Henne. Quelle: Joachim Wilisch

Wenn es in absehbarer Zeit im Landkreis Havelland ein Impfzen-trum gibt, dann würde die Bundeswehr auch hier bereitstehen, so Andreas Henne weiter.

Bisher gibt es den Vorschlag der Kreisverwaltung, ein Impfzentrum in der Stadt Falkensee und eine weitere Impfmöglichkeit im Westen des Landkreises zu schaffen.

Der Ruf

Ende September vergangenen Jahres bat der Landkreis Havelland die Bundeswehr erstmals um Hilfe. Inzwischen läuft auch das Bewerbungsverfahren bei der Agentur für Arbeit, wo sich Freiwillige melden können, die zeitweise bei Tests in Seniorenheimen aushelfen. „Wir hoffen, dass es viele Interessenten gibt“, so der Brigadegeneral.

Von Joachim Wilisch