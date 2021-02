Buchow-Karpzow

Harald Schöne (WWG) ist bei der Kommunalwahl im Mai 2019 erneut zum Ortsvorsteher von Buchow-Karpzow gewählt worden. Der 79-Jährige steht schon seit September 1998, damals noch als Ortsbürgermeister, an der Spitze von Buchow-Karpzow. Dem Ortsbeirat gehören aktuell außerdem Dietmar Brückner und Martina Kubik an.

Was hat sich in den vergangenen zwei Jahren in Ihrem Ortsteil verändert?

Harald Schöne: Der Verein „Gemeinsam für Buchow-Karpzow wurde Ende 2018 gegründet. Es gab in 2019 ein Sommerfest, ein Herbstfeuer, eine Seniorenweihnachtsfeier. Parkbänke konnten im Bereich der Gemarkung Buchow-Karpzow aufgestellt werden, finanziert aus dem Bürgerbudget. 2020 ist zum wiederholten Mal die Auffahrt zur Straßenbrücke über den Havelkanal saniert worden. Erneuert wurde die Fahrbahndecke in der Priorter Straße bis nach Priort. Wegen der Pandemie gab es 2020 im Ortsteil keine großen Feste, einzige Ausnahme: die Gottesdienste in der Kirche. Die haben unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und einer Personenbegrenzung stattfinden können.

Welche Wünsche und Ziele haben Sie für ihren Ortsteil in 2021?

Ich wünsche mir von der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg ein Umdenken in der Form, dass auch in kleinen Dörfern weitere Wohnbebauung, möglicherweise auch außerhalb der seit vielen Jahren bestehenden Innenbereichssatzung, zugelassen wird. Innerhalb der Ortslage von Buchow-Karpzow muss eine Tempo- 30-Zone eingeführt werden. Die Umsetzung der Planung für den Bau eines Geh- und Radweges im Bereich der Potsdamer Landstraße innerhalb der Ortslage ist mir wichtig. Das ist schon lange im Gespräch. Schön wäre auch ein Radweg an der Kreisstraße 6305 zwischen Buchow-Karpzow und Priort, möglicherweise auch innerhalb der Ortslage in der Priorter Straße. Sehr am Herzen liegt mir die Fertigstellung des Konzeptes für das Gutshaus in der Parkstraße und die Nutzung der Bürgerbegegnungsstätte.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Wustermark? Was kann man verbessern?

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung verläuft seit Jahren sehr gut. Verbesserungsvorschläge bespreche ich mit den Betroffenen selbst oder wende mich im Notfall an die Fachbereichsleiter oder den Bürgermeister, aus Prinzip mache ich das aber immer auf persönlichem Wege. Die Ortsbeiratsmitglieder sind in erster Linie für die Einwohner unseres Ortsteils da und stehen ihnen bei Kontakten mit der Verwaltung, wenn nötig, zur Seite. Dafür wurden wir gewählt. Es ist natürlich unsere Aufgabe, an der Entwicklung des Ortsteils mitzuarbeiten.

