Lesen und Spazierengehen sind sind die Freitzeitbeschäftigungen, die in dieser Zeit viele Menschen besonders schätzen. Anlässlich des Welttages des Buches stellen MAZ-Autoren ihre aktuelle Lektüre vor und sagen, welche Bücher ihnen warum ein besonderes Lesevergnügen bereitet haben. Vielleicht ist auch eine interessante Anregung für Sie, liebe Leser, dabei.

Christin Schmidt: „A little Life“

Eine berührende Geschichte, bildgewaltige Sprache, bewegende Schicksale und echtes New York-Gefühl – all das und einiges mehr steckt im Roman „A little Life“ – „Ein wenig Leben“ der US-amerikanischen Journalistin und Schriftstellerin Hanya Yanagihara. Es ist die Geschichte einer lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern, die sich am College in New York kennengelernt haben.

Seite für Seite taucht der Leser in die Vergangenheit der Protagonisten ein und versteht so nach und nach ihre Gegenwart. Im Mittelpunkt steht dabei Jude St. Francis, ein zerbrechlicher und zurückhaltender Mann.

Sein Körper und seine Seele sind übersät mit den Narben einer dunklen Vergangenheit, die er mit aller Macht versucht, zu verstecken, genau wie den Schmerz, den diese verursachen. Der Leser leidet und kämpft mit ihm, ohne zunächst zu wissen, wogegen Jude ankämpft. Die Wahrheit bahnt sich Wort für Wort ihren Weg, macht den Leser sprachlos, sie schmerzt und berührt.

Jens Wegner: „1000 Fußballer“

Weil der Fußball gerade in einer (Zuschauer) Krise steckt, habe ich mir mal wieder ein Fußballbuch aus dem Schrank geholt.

„1000 Fußballer: Die besten Spieler aller Zeiten“ in der Ausgabe von 2005. Zugegeben, ich musste erst mal wieder Zugang finden zu dem 336 Seiten starken Werk von Autor Michael Nordmann. Zu jedem Spieler finden sich Geburts-/Sterbedatum, Geburtsland, Vereinsstationen, WM-Spiele, WM-Tore, Länderspiele/Tore und das Heimatland. Auf dem Cover fallen die sieben deutschen Spieler auf: Beckenbauer, Maier, Seeler, Matthäus, Ballack, Gerd Müller und Günter Netzer.

Eingerahmt werden sie von Legenden wie Maradona, Cruyff, Pele, Beckham, Zoff und Zidan „Zizou“. Aber bei den alphabetisch geordneten Namen tauchen auch viele ehemalige DDR-Fußballer auf wie Wolfram Löwe, Jürgen Pommerenke, Dixie Dörner oder Joachim Streich. Die kurzen Steckbriefe über jede Person sorgen noch heute für manchen Aha-Effekt für den Leser.

Andreas Kaatz: „Rügen – ein Lesebuch“

Bekanntlich ist das Reisen in Corona-Zeiten eher schwierig. Und so wurde aus dem geplanten Rügen-Urlaub nach Ostern wieder einmal nichts. Aber zumindest gedanklich kann ich immer auf Deutschlands größte und – wie ich finde –, schönste Insel reisen. Dabei hilft mir „Rügen – Ein Lesebuch“, herausgegeben von Renate Seydel. In mehr als 60 Beiträgen lernt man das Eiland von vielen Seiten kennen, in verschiedenen Epochen.

Dazu gehören auch Geschichten über und von Persönlichkeiten aus Zeiten, in denen das Reisen aus anderen Gründen nicht so einfach war. Karl-Friedrich Schinkel gibt etwa eine Liebeserklärung an Rügen ab, der Maler Carl Gustav Carus berichtet über seine Reise 1819 und man erfährt, dass Johannes Brahms in Sassnitz gerne mit zum Flunderfang fuhr. Aber auch, dass Sturmfluten nicht nur an der Nordsee vorkommen können, sondern selbst auf Rügen, lernt man. Es ist immer ein Vergnügen, in dem Buch zu lesen, nicht nur für Rügen-Liebhaber. Erschienen ist es im Ullstein-Verlag.

Sebastian Morgner: „Harry Potter“

Harry-Potter-Fieber in Corona-Zeiten: Die Geschichten mit dem jungen Zauberer sorgt in diesen Tagen für Spannung und Abwechslung. Erzählt wird die Geschichte der Figur Harry Potter, der an seinem elften Geburtstag von seiner magischen Herkunft erfährt und fortan Schüler des britischen Zaubererinternats Hogwarts ist.

Jeder der sieben Bände beschreibt ein Schul- und Lebensjahr von Harry Potter, seinen Freunden und Antagonisten. Teil 1 ist für mich aber weiterhin der beste: Harry Potter und der Stein der Weisen. In der Nacht vom 1. auf den 2. November erscheinen ein merkwürdig aussehender alter Mann namens Albus Dumbledore, eine Katze, die tatsächlich die verwandelte Minerva McGonagall ist, und der Halbriese Hagrid, der auf einem fliegenden Motorrad ein kleines Bündel mitbringt.

Gemeinsam legen sie vor dem Haus der Familie Dursley im Ligusterweg 4 in Little Whinging, Surrey, ein Baby in einem Leinentuchbündel vor die Tür – den verwaisten Harry Potter. Die Geschichte kann starten.

Nadine Bieneck: „Der Schatten des Windes“

Die Nachricht vom Tode Carlos Ruiz Zafóns im vergangenen Jahr traf mich sehr. Nur zu gern hätte ich noch jede Menge Neuerscheinungen von ihm gelesen. Alle bisherigen Werke des Spaniers stehen längst in meinem Bücherschrank und ich bin der Meinung – jeder, der gern liest, sollte mindestens ein Buch von Zafón gelesen haben. Warum? Weil es keinen Autor mit vergleichbarer Schreibweise gibt. „

Der Schatten des Windes“ handelt vom „Friedhof der vergessenen Bücher“ im spanischen Barcelona von 1945. Protagonist Daniel, Sohn eines Buchhändlers, stößt dort auf ein Buch und deckt Schritt für Schritt die Lebensgeschichte von dessen Autor auf.

Verbrechen spielen eine Rolle und die Schatten, die damit verbunden sind. Zafón hat eine Art zu schreiben, in die man sich erst hineinlesen muss. Ist man „drin“, sind seine Geschichten so magisch und fesselnd, dass man sie nicht mehr weglegen kann. Das einzig Negative an seinen Büchern - sie sind irgendwann zu Ende. Erschienen ist Zafón im Fischerverlag.

Joachim Wilisch: „Weiße Fracht – Lost in Fuseta“

Wer schon einmal an der Algarve war, erlebt bei der Lektüre „Weiße Fracht – Lost in Fuseta“ ein Wiedersehen. Wer noch nicht dort war, möchte, nachdem das Buch ausgelesen ist, unbedingt hin. Gil Ribeiro hat mit dem deutschen Kommissar Leander Lost, der in das Städtchen Fuseta an der Ost-Algarve versetzt wird, eine Figur erschaffen, die der Leser schnell ins Herz schließt.

Lost leidet am Asperger-Syndrom. Er empfindet das Leiden aber nicht als solches. Er erkennt kriminalistische Zusammenhänge anders als seine Mitmenschen. Und er entwickelt Empathie für Insekten, die fast in seinem Pool ertrinken – Lost rettet sie.

Im dritten Band der Lost-Reihe dreht sich alles um Rauschgift. Man taucht ein in das Leben an der Ost-Algarve. Wer will, nimmt sich bei der Lektüre eine Karte und einen Stadtplan von Fuseta zur Hand. Alle Orte in der Handlung gibt es. Was Corona verhindert, macht Gil Ribeiro möglich. Er nimmt die Leser mit an seine Sehnsuchtsorte. Sehr spannend, sehr einfühlsam. Unbedingt lesen!

Marlies Schnaibel: „Der Untertan“

Manche Dinge brauchen einfach länger. Zum Beispiel meine Leseliebe für Heinrich Mann. In der Schule hatte „Der Untertan“ eher wenig Begeisterung in mir ausgelöst.

Als dann eine Mitschülerin von Heinrich Manns Buch über den König Henri Quatre schwärmte, ließ mich das kalt. Der König Heinrich von Navarra und Frankreich musste warten. Als jetzt Ende März der 150. Geburtstag von Heinrich Mann gefeiert wurde, da war die Zeit reif für mich und das dicke Buch. Was soll ich sagen: Ich bin begeistert.

Man könnte sagen, das Buch handelt von Sex und Crime. Es führt den Leser 450 Jahre zurück, Heinrich Mann schrieb einen packenden historischen Roman, der ihn als großen Romancier und Humanisten auszeichnet. Der Roman erschüttert angesichts der Brutalität, mit der Katholiken und Protestanten ihren Glaubenskrieg führten. Der König Heinrich IV. scheitert am Ende, er wird ermordet. Aber das kommt erst im zweiten Roman „Die Vollendung des Königs Henri Quatre“. Das Buch liegt bei mir zu Hause schon bereit.

Andreas Fröhlich: „Hesse – Der Wanderer und sein Schatten“

Hermann Hesse begleitet mich schon durch mein halbes Leben. Ich treffe ihn immer wieder beim Stöbern durch Bücher, beim Blick in die Natur, manchmal auch einfach beim Nachdenken darüber, was richtig oder falsch ist. Momentan lese ich eine spannende Biografie über ihn: „Hesse – Der Wanderer und sein Schatten“.

Dabei passiert interessanterweise genau das, was Lesen so lebenswichtig macht – ich werde entführt in ein spannendes Leben und erinnere mich an Dinge aus meinen früheren Jahren. Es ist nicht die erste Biografie über diesen Magier des Wortes, die ich in den Händen halte, aber mir wird grad wieder sehr bewusst, was es heißt, konsequent im Leben zu sein.

Hesse war so ein konsequenter Mensch, der sich von niemandem – weder politisch noch religiös – vereinnahmen ließ. Der seinen Weg ging, dabei auch tiefe Krisen durchlebte. Genau das schildert Gunnar Decker und noch viel mehr. Er eröffnet mir quasi einen Horizont einer Zeit und eines intensiven Lebens in dieser Zeit. Was will ich mehr.

Markus Kniebeler: „Der Boxer“

Zart besaitet sollte man nicht sein, wenn man sich auf den Roman „Der Boxer“ des jungen polnischen Schriftstellers Szczepan Twardoch einlässt. Die Konflikte, von denen es im Buch jede Menge gibt, werden nicht artig ausdiskutiert. Sondern es geht mitunter ganz schön ruppig zu. Aber was will man schon erwarten, wenn man abtaucht in die Warschauer Unterwelt der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts? Da nämlich ist die Handlung angesiedelt. Der Held des Buches, Jakub Shapiro, ist ein hoffnungsvoller Boxer, der in einen brutalen Krieg um die Macht im Milieu hineingezogen wird.

Zugegeben, manchmal schießt der Autor mit den Schilderungen von Gewalt ein wenig übers Ziel hinaus. Aber das ändert nichts dar-an, dass der Roman sehr spannend ist. Und gut erzählt. In einer direkten, schnörkellosen Sprache, die mit dem beschriebenen Milieu eines gemein hat: Sie geht direkt ins Ziel. Oder, um es im Boxerjargon auszudrücken: Sie trifft den Leser voll in die Fresse. Was will man mehr?

Leonie Mikulla: „100 Jahre Einsamkeit“

Ursprünglich habe ich mir dieses Buch eher lustlos in einem Moment der Langeweile aus dem Buchregal gegriffen, wohl, da der Titel „100 Jahre Einsamkeit“ ganz gut zur Stimmung im Dauer-Lockdown passte. Doch schon nach wenigen Seiten zogen mich der ungewöhnliche Stil des Erzählens und die detailreichen Beschreibungen völlig in ihren Bann.

Die Handlung bietet andauernd unvorhersehbare Wandlungen und ist voller bilderreicher Seitenstränge. In dem Buch zu lesen, fühlt sich ein bisschen so an, wie allmählich zu realisieren, dass man träumt. Immer wieder passieren seltsame und wunderliche Dinge.

Am Anfang überlas ich noch, dass da plötzlich in einem Nebensatz Menschen auf einem Teppich vorbeiflogen. Aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal stahl sich dann doch Irritation in mein Bewusstsein. Diese Irritation blieb jedoch nicht lange und verwandelte sich schon nach Kurzem in Begeisterung für Gabriel García Márquezs ganz eigene Art und Weise, Wirklichkeit zu erschaffen.

Marion von Imhoff: „Der Schimmelreiter“

Theodor-Storm-Land, Hauke-Haien-Land, so nenne ich Nordfriesland. Und wenn ich dort bin, lese ich „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm. Die Novelle über jenen Einzelgänger, der seiner Zeit weit voraus war, der Deiche bauen konnte und gegen eine Dorfgemeinschaft ankämpfte, die gegen ihn war.

Der blanke Hans, wie die Nordseefluten auch genannt werden, ist gefürchtet. Und Theodor Storm fängt mit seiner düsteren Geschichte die Ängste, Sorgen, den Dünkel, die Brutalität einer Gemeinschaft in jenem Landstrich ein, die keine ist, mit jenem Aberglauben, in einen Deich müsse etwas Lebendiges, damit er den Fluten trotzen könne.

„Der Schimmelreiter“ ist das Gegenteil eines Happy Ends. 1888 schrieb Storm diese Novelle kurz vor seinem Tod über den von ihm frei erfundenen Deichgrafen Hauke Haien. Tiere sind dort keine lieben Hausgenossen, sie sind dämonisch, unheimlich. Der Kater der alten Trin` Jans, der Schimmel. Wenn ich die Novelle lese, sehe ich die dunklen Wellen am Deich.

Max Braun: „Strafe“

Zugegeben: In einen 900 Seiten langen Roman einzutauchen und zu sehen, wie sich alle Handlungsstränge am Ende verbinden, ist spannend. Nach einem langen Arbeitstag darf es aber durchaus mal etwas leichtere Kost sein. „Strafe“, geschrieben von Ferdinand von Schirach, erzählt auf 189 Seiten zwölf Kurzgeschichten, die allesamt auf echten Fällen des Berliner Strafverteidigers basieren.

So rauscht man mal auf sieben, mal auf fast 30 Seiten durch das teilweise blutige Leben der Figuren, die mal ein Kind aus einem Berliner Problemviertel, mal ein wohlhabender Versicherungsmanager sind. Es sind keine mit Action vollgestopften Kurzgeschichten, aber solche, bei denen man glaubt, dass sie wirklich so oder so ähnlich passiert sind.

Die Sätze sind dabei immer so kurz und klar, dass sie einen zwingend durch den Text ziehen. Der einzige Nachteil: Bei einem schnellen Leser steht das Buch ebenso schnell ausgelesen im Regal. Glücklicherweise gibt es mit „Schuld“ und „Verbrechen“ noch weitere Bücher derselben Art.

Viktoria Kratz: „Transport Nummer VIII/1387 hat überlebt“

Seit meiner frühen Jugend faszinieren mich die persönlichen Lebensgeschichten meiner Mitmenschen oder von Zeitzeugen spannender Epochen. Eine Autobiografie, die mich in den letzten Jahren besonders in ihren Bann gezogen hat, ist die Geschichte der kleinen Margot Kleinberger. Sie hat mehr erlebt als viele andere Menschen. Eigentlich schon zu viel für ein einziges Leben.

Das jüdische Mädchen überstand nicht nur die Entwürdigungen in ihrem Heimatland, Deutschland, sondern überlebte auch auf wundersame Weise den Terror im Konzentrationslager Theresienstadt. Die grausamen medizinischen Versuche, die sie hautnah miterlebte, beschreibt sie schonungslos ehrlich.

Das hat so manches Mal für Gänsehautmomente bei mir gesorgt. Aus ihrem Überleben schöpfte sie nach vielen Jahren die Kraft, die Vergangenheit nicht ruhen zu lassen. Viel mehr setzte sie sich das Ziel, den Nachgeborenen davon zu erzählen, damit sich die grausamen Ereignisse kein zweites Mal wiederholen können.

Bernd Geske: „Kristall“

In der letzten Zeit bin ich meist ein Mensch gewesen, der seine Lesezeit vor allem mit Tageszeitungen verbringt. Liegt wohl am Beruf. FAZ und MAZ – da finde ich immer was. Wenn ich mal ein Buch lese, geht es oft um Sachthemen. Das 250-Seiten-Werk „Kristall“ von Alexander Wendt ist da zuletzt bei mir voll eingeschlagen. Im Untertitel wird „Eine Reise in die Drogenwelt des 21. Jahrhunderts“ angekündigt und eine Besprechung in der FAZ hatte mein Interesse geweckt.

Keine Sorge! Ich wollte mir keine Ratschläge für den Eigenbedarf anlesen. Das Buch ist allerdings nichts für zarte Gemüter. Viel verraten kann und will ich hier sowieso nicht. Aber schon der Einstieg ist nicht schlecht.

Der Autor berichtet davon, wie er sich zusammen mit einem anderen Mann Mitte 40 in eine Toilette einriegelt, um diesem bei der Drogenzufuhr zuzusehen. Der füllt sich auf allen Vieren mit dem Hintern nach oben ein flüssiges Gemisch ins Rektum ein, weil es dort die große Schleimhaut am besten aufnimmt. Na, schon neugierig geworden?

Christoph Laak: „Was wollt’ ich noch gleich in Wladiwostok?“

Knapp zehn Jahre ist es her, dass ich mit dem FC Schalke 04 im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand einen 5:2-Erfolg bejubeln durfte. In den folgenden Jahren folgten viele Reisen mit „meinem“ Verein quer durch Europa. Unter anderem ging es nach Israel oder Russland.

Die Leidenschaft für das Reisen ließ sich mit ausgewählten Fußballspielen hervorragend verbinden. Diesem Hobby gehe ich auch heute noch gerne nach, auch wenn in den letzten zwölf Monaten Reisen und Spiele rar geworden sind. Für Abwechslung sorgte das Buch „Was wollt’ ich noch gleich in Wladiwostok?“ In diesem nahm mich der Autor mit auf eine spannende Reise in den äußersten Osten Russlands – dort, wo die Endstation der Transsibirischen Eisenbahn liegt.

Doch Frederick Johann begibt sich dort nicht etwa per Bahn oder Flugzeug hin, sondern absolviert die knapp 23 000 Kilometer hin und zurück jeweils mit seinem Opel Corsa. Fußballspiele dürfen auf seinem Weg nicht fehlen, sodass ich mich an „alte“ Zeiten erinnert fühlte.

Jürgen Ohlwein: „Zeit der Rache“

„Zeit der Rache“ von Lee Child ist ein Buch aus der Jack Reacher- Romanreihe. Die nüchterne Lockerheit, mit der Reacher den Tätern das Handwerk legt, fasziniert mich.

In dem Buch „Zeit der Rache“ gerät Jack Reacher wieder mal in große Schwierigkeiten, als er Schutzgeld-Erpressern eine gewalttätige Lektion erteilt. Plötzlich steht er im Verdacht des Mordes an zwei Ex-Soldatinnen, die wegen sexueller Belästigung gegen ihre Vorgesetzten geklagt hatten. In beiden Fällen leitete Jack Reacher die Untersuchungen.

Zwischen dem arroganten FBI- Beamten und dem Militär, das mit ihm nicht zusammenarbeiten will, muss Reacher trotzdem als Verbindungsmann agieren und gerät so in die Schusslinie des wahren Täters. Jack Reacher greift ein, wenn andere wegschauen. Der spannende Wettlauf zwischen Reacher, dem FBI und dem Killer garantiert nervenaufreibende Spannung. Ein wortgewaltiger, hochrasanter Actionthriller, der mich begeistert hat und schon auf den nächsten Roman neugierig macht.

