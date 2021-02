Buckelpiste durch die Dorfmitte von Nennhausen

Nennhausen

Der Zustand der Hauptstraße in Nennhausen ist schlecht – einfach nur schlecht. Felix Doepner wohnt nun schon lange in Nennhausen. Der Pfarrer im Ruhestand ist, nachdem er sich aus der aktiven Arbeitslaufbahn verabschiedet hatte, aus Westdeutschland nach Nennhausen gezogen. Die Gemeinde, die Dörfer drumherum und das Westhavelland hat er schätzen und lieben gelernt. Aber kommt man auf die Ortsdurchfahrt zu sprechen, ist er sauer: „Die Hauptstraße in Nennhausen ist vom Abzweig Buckower Straße durch den Ortskern – vorbei an der Kirche und am Fouqué-Platz mit Denkmal für die Rote Armee – bis zur Kreuzung mit Neuer Weg/Kirschweg eine einzige Katastrophe.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fahrbahndecke ist eine einzige Buckelpiste, Bürgersteige gibt es bis auf ein kurzes Stück gar nicht oder sie befinden sich in – wie Doepner sagt – „einem unmöglichen Zustand“. Mit einem Rollator könne man den Weg jedenfalls nicht benutzen. Das habe zur Folge, dass Fußgänger auf der Straße laufen. Und das sei ebenfalls lebensgefährlich. Das Teilstück zwischen der Einmündung der Dorfstraße bis zu der Kreuzung Neuer Weg/Kirschweg ist stark befahren, viele Autos sind auch zu schnell unterwegs.

Doepner war lange Zeit Gemeindevertreter: „Seit Jahren fordern Gemeinde und Amt Nennhausen vom Landesbetrieb Straßenwesen, dass dieses Teilstück der Hauptstraße grundhaft erneuert wird. Bisher ist nichts geschehen.“

Überall Schlaglöcher. Quelle: Joachim Wilisch

Wie lange der Ausbau der Ortsdurchfahrt schon besprochen wird, verrät ein Blick in die Archivseiten der MAZ-Lokalausgabe „Westhavelländer“. „Nennhausen wird zur Großbaustelle“ titelte die Heimatzeitung mutig. Das war am 8. November 2008. Amtsdirektorin Angelika Thielicke, die Vorgängerin der aktuellen Amtsinhaberin Ilka Lenke, berichtete auf einer Gemeindevertretersitzung, dass im Landesbetrieb Straßenwesen derzeit die Planung für die Sanierung der Landesstraße durch Nennhausen abgearbeitet werde. „Im Frühjahr 2009 soll dann mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt begonnen werden”, verkündete Angelika Thielicke.

Die Zeit verging

Der Frühling 2009 kam und ging. Im Herbst dann wieder eine optimistische Verkündung. Im Jahr 2010 sollten nun die Bauarbeiten beginnen. Und dann die Nachricht im Sommer 2010. Der Landesbetrieb für Straßenwesen hat die geplante Sanierung der Nennhausener Ortsdurchfahrt verschoben. Grund dafür, so der Landesbetrieb: ausbleibende EU-Gelder. Ursprünglich sollte 2010 für 50 000 Euro mit den ersten Arbeiten begonnen werden. 2011 sollte dann die eigentliche Sanierung der Straßen folgen. Später wurde die Straße dann tatsächlich saniert. Die Bauarbeiter erneuerten die Hauptstraße auf 840 Meter Länge von Gräningen kommend bis zur Buckower Straße.

Nun also steht der zweite Teil der Ortsdurchfahrt im Fokus. Nachdem die Märkische Allgemeine den Aufruf an die Leser gestartet hatte, die schlechteste Straße im Westhavelland zu nominieren, meldeten sich neben Felix Doepner gleich drei weitere Leser, die die Straße in Nennhausen im Blick haben.

Immer wieder wurde ausgebessert. Quelle: Joachim Wilisch

Vielleicht ist im Jahr 2023 mit einem Ausbau des Straßenstückes zu rechnen. Das sagt Amtsdirektorin Ilka Lenke. Ähnliches gelte auch für die Ortsdurchfahrten in Gräningen und Bamme. Alle diese Teilstrecken sind Landesstraßen und gehören mittlerweile zum sogenannten „Grünen Netz“. Dabei handelt es sich auch um Straßenzüge, die das Land gerne an den Kreis abgeben möchte. Doch Straßen übernimmt der Landkreis nur, wenn die Straßen vorher grundlegend saniert wurden. Zumal auch der Kreis einen Teil seiner Straßen dann an die Gemeinden abgibt.

Die schlechteste Straße im Westhavelland Die Lokalredaktion Rathenow der MAZ hat am 16. Februar eine Aktion gestartet: Gesucht wird die „Schlechteste Straße“ im Westhavelland. Kennen Sie eine Strecke in unserer Region, auf der die Zustände so katastrophal sind, dass eine normale Fahrt – egal ob mit dem Auto oder dem Fahrrad – nicht möglich ist? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an folgende Adresse: rathenow@maz-online.de oder Sie greifen zum Telefonhörer und wählen die Nummer: 03385/52 98 11. Nennen Sie uns bitte den genauen Ort der Straße und schicken Sie, wenn möglich, ein Foto mit. Die Redaktion wird sich die Straße anschauen und über sie berichten. Einsendeschluss der Aktion ist der 28. Februar 2021.

Doch denen, die im Hier und Jetzt darauf warten, dass sich an der Hauptstraße etwas tut, hilft das wenig. Und auch Ilka Lenke räumt ein: „Den Unmut kann ich verstehen.“

Von Joachim Wilisch