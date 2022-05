Buckow freut sich über guten Reitsport

Buckow

Am Wochenende war der Reit- und Fahrverein Buckow e.V. (RFV Buckow) Gastgeber eines Dressur- und Springturniers. Sieben der Prüfungen, in verschiedenen Leistungsklassen, gingen in die Wertung für die Kreismeisterschaften im Havelland ein.

Unter den insgesamt 220 Teilnehmern am Turnier waren aber auch Reiter aus dem gesamten Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg, aus Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dabei. Sie starteten am Samstag und Sonntag zu insgesamt 513 „Nennungen“ (Starts). Die besten jeder Prüfung wurden mit einer Schleife und teilweise mit einer Siegprämie geehrt.

Zehn vom Verein

Vom RFV Buckow nahmen zehn Reiter am Turnier teil. Julia Schulenburg gehört dem Verein seit zehn Jahren an. Bei einer Dressurprüfung Klasse A* erreichte sie mit „Dream-Dancer 6“ Platz 3. Ihre größten sportlichen Erfolge waren der 1. Platz bei Kreismeisterschaften 2012 im Springen und 2014 in der Dressur. Vereinsmitglied des RFV Buckow ist auch Lea-Viktoria Schrutek, Tochter der Inhaberin des „Nennhof“ bei Gräningen.

Kein eigenes Pferd

Die 13-jährige, die auf dem Reiterhof aufwuchs, reitet schon seit acht Jahren. „Ein eigenes Pferd habe ich nicht. Ich reite verschiedene Pferde“, sagt Lea-Viktoria, die zum zweiten Mal an den Kreismeisterschaften teilnimmt.

Lea-Viktoria Schrutek (13) von der Pferdesportgemeinschaft Nennhof bei Gräningen während einer Dressurprüfung mit „Quanta's Queen“. Quelle: Uwe Hoffmann

Bei ihrer ersten Teilnahme 2019 wurde sie Kreismeisterin im Springen und Dritte in der Dressur. Am Turnier in Buckow nahm Lea-Viktoria an beiden Tagen an insgesamt acht Wertungen, im Springen und in der Dressur, teil.

Mit Pferden ist es toll

Im Jahr 2010 übernahm die aus Baden-Württemberg stammende Ellen Schrutek den Reiterhof bei Gräningen. Neben eigenen Pferden stehen auf dem Hof auch Pensionspferde – insgesamt 30 Pferde. Lea-Viktorias Freundin vom Nennhof, Florentine Wendt aus Rathenow, nahm an zwei Wertungen teil. „Ich reite bereits seit zehn Jahren. Nachdem mich mal eine Freundin mitgenommen hatte, blieb ich dabei. Das Reiten und der Umgang mit den Pferden ist einfach toll“, so die 16-Jährige, die vor drei Jahren Vizekreismeisterin der Dressur, Einsteiger-Klasse, war.

„Zu den Turnieren auf dem Reitplatz in Buckow ist immer das halbe Dorf auf den Beinen. Vereinsmitglieder sichern an den Stationen den Turnierbetrieb ab. Nicht nur die Landfrauen backen an beiden Tagen fleißig Kuchen“, so Kerstin Stendel-Black, die auf dem Reitplatz „geboren wurde“. „Ich backe gern und weiß, dass zum Turnier immer ein Kuchen gebraucht wird“, so Caja Sahr.

Menzel am Grill

Am Grill stand Gemeindebürgermeister Felix Menzel. Ehefrau Annekathrin verkaufte am Imbissstand seine Würstchen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes sicherten mit dem ASB das Turnier ab.

Der RFV Buckow ist seit Mitte der 90er Jahre Gastgeber für Turniere. Quelle: Uwe Hoffmann

Vereinsmitglied Doris Poser erinnert sich: „Der 1991 gegründete RFV Buckow hat eine noch viel längere Tradition. Die Jungs der Bauern in der LPG wollten auch in der Freizeit reiten. So wurde bereits Ende der 50er Jahre die BSG Aufbau Großwudicke gegründet. Bereits in den 70er Jahren haben wir hier auch Turniere veranstaltet.“

Blick zurück

Doris Poser ist seit 1976 Vereinsmitglied. „Später gehörten die Reiter dem SV Großwudicke an. Nach der Gründung eines eigenen Vereins veranstalten wir seit Mitte der 90er Jahre wieder Turniere, seit Mitte der 2000er Jahre auch im Rahmen der Kreismeisterschaften.“

Neue Vorsitzende

Den Vorsitz des Vereins mit 50 Mitgliedern übernahm Anfang des Jahres die langjährige 2. Vorsitzende, Kerstin Stendel-Black. Ihr Ehemann Alexander Black nahm auch am Turnier teil.

Hoch zu Ross. Quelle: Uwe Hoffmann

„Zu den Kreismeisterschaften werden jedes Jahr insgesamt fünf Turniere im Havelland veranstaltet. In diesem Jahr sind sie in Buckow, Paaren/Glien, Stölln, Wagenitz, Prietzen geplant. Auch Markee und Brieselang sind regelmäßig Gastgeber für Kreismeisterschaftsturniere“, so Gaby Steidel, Sportwart des Kreisreiterverbandes Havelland.

„In diesem Jahr ist es mit Corona immer noch schwierig, alle Turniere zu organisieren. Für die Wertung innerhalb der Kreismeisterschaften ist für die Reiter die Teilnahme an mindestens drei Turnieren nötig.“

Die Termine

So fanden das Springturnier Pausin (2./3. April), der Reitertag Schönwalde (24. April) und das 2. Parkturnier Wutzetz (22.-14. April) im Springen statt. Aber in der Dressur wurde das 2. Parkturnier Wutzetz (8.-10. April) abgesagt. Der Pferdereitsport ist im Havelland durchaus beliebt. Der Kreisreiterverband vertritt im Havelland 32 Reitvereine. Die meisten Mitglieder hat der 1997 gegründete RFV Brieselang.

Die Buckower Landfrauen, ebenfalls am Wochenende ein Teil des Organisationsteams, sind am 11. Juni Gastgeber zur Brandenburger Landpartie. Rund um den Dorfanger herum wird ab 11 Uhr einiges geboten.

Von Uwe Hoffmann