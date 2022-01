Bürgermeister aus Rathenow und Premnitz appellieren: B 102-Ausbau muss fortgesetzt werden

Rathenow/Premnitz

Der Landesminister für Verkehr, Infrastruktur und Landesplanung, Guido Beermann hat Post von den Repräsentanten der Wirtschaftsregion Westbrandenburg bekommen.

Unterschrieben ist der Brief von Oberbürgermeister Steffen Scheller (Brandenburg an der Havel), Bürgermeister Ralf Tebling (Premnitz), dem stellvertretenden Bürgermeister Jörg Zietemann (Rathenow) und von Landrat Roger Lewandowski (Havelland).

Weitere Informationen zum Ausbau

Mit dem Schreiben erbitten die Unterzeichner Informationen zum Ausbau der Ortsumgehung Rathenow und Premnitz (Bundesstraße 102) sowie zum Ausbau der Bundesstraße 102 zwischen Brandenburg an der Havel und Fohrde. „Es geht um Auskunft zum Stand des Verfahrens, zur geplanten Verfahrensweise, zu Erörterungsterminen und zum prognostizierten Baubeginn“, heißt es in dem Brief.

Mit den Umgehungen und dem Ausbau soll die Bundesstraße 102 ein schneller Zubringer zur Autobahn A 2 werden. Zwischen Brandenburg an der Havel und der Auffahrt ist der Ausbau weit fortgeschritten. Mittlerweile laufen die Planfeststellungsverfahren für die Ortsumgehungen Rathenow und Premnitz.

Die Pläne zur Ortsumgehung Premnitz. Quelle: Bernd Geske

Die Straße führt östlich von Rathenow und Premnitz Richtung Süden. „Forderungen an eine bessere Anbindung des westlichen Teils des Landkreises Havelland an die Bundesautobahn A2 stammen noch aus Mitte der 1990er Jahre“, erinnern die Autoren des Briefes.

Vordringlicher Bedarf

Damals sollte die Umgehung noch anders verlaufen, geplant war eine Überquerung der Havel und weiter südlich sollte die Straße auf die A 2 stoßen. Naturschutzinteressen standen gegen diese Idee. „Bereits 2003 wurden Ortsumgehungen der Wirtschaftsregion Westbrandenburg in den Verkehrswegeplan des Bundes als Vorhaben mit vordringlichem Bedarf aufgeführt“, heißt es in dem Brief weiter. Das Planfeststellungsverfahren zur Bundesstraße 102 laufe bereits.

Ohne Zufahrt zur Brandenburger Straße würde es erst über den Kreisverkehr durch die Tieckower Straße zum Fohrder Ortszentrum gehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Allerdings gibt es in Fohrde Widerstand gegen den geplanten Straßenverlauf, weil dadurch ein Zubringer in den Ort entfällt. Die Autofahrer sollen nun über den Kreisverkehr auf der Bundesstraße 102 bei Fohrde in den Ort geleitet werden.

Unterschiedliche Interessen

Die Autoren des Briefes machen darauf aufmerksam: „Uns ist bewusst, dass die von den Maßnahmen betroffenen Gebietskörperschaften teils divergierende Interessen haben.“

Auf keinen Fall will man in Fohrde auf die Ortsanbindung, wie sie derzeit besteht, verzichten. Darum haben die Gemeindevertreter vorerst dem Verkauf von Grundstücken, die für den Ausbau benötigt werden, nicht zugestimmt.

Protagonisten der Wirtschaftsregion Westbrandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Scheller, Tebling, Zietemann und Lewandowski befürchten nun, dass der Ausbau der Autobahnanbindung über die Bundesstraße 102 stockt. „Die auch vom brandenburgischen Infrastrukturministerium seit Jahren verfolgte Anbindung des Westhavellandes an die A 2 ist für die weitere Entwicklung der Region von großer Bedeutung“, heißt es in dem Brief an Guido Beermann weiter.

Die Bundesstraße 102 sei die zentrale Nord-Süd-Verkehrsachse im westlichen Teil des Havellandes und somit der Wirtschaftsregion Westbrandenburg. Die Straße binde die Region an die A 2 an.

Auch Richtung Westen

Die Autoren des Briefes haben aber nicht nur die B 102 und die A 2 im Fokus. Sie schauen auch Richtung Westen nach Stendal. „Es ist auch der Ausbau der Bundesautobahn 14 bis Stendal in den Blick zu nehmen.“

Region wird gestärkt

Beide Maßnahmen können den wirtschaftlichen Aufschwung stützen. Die Region werde so nicht nur als Wirtschaftsstandort gestärkt, sondern auch als Wohnstandort attraktiver. „Dieses Ziel eint die Partner in der Wirtschaftsregion Westbrandenburg“, heißt es in dem Brief.

Im Infrastrukturministerium soll nun ein Interessenausgleich zwischen den Beteiligten, die zu dem Straßenausbau unterschiedliche Standpunkte vertreten, herbeigeführt werden. „Wir bitten darum, das voranzutreiben und so die Wirtschaftsregion Westbrandenburg straßenseitig bestmöglich auszubauen.“

Der Brandenburger Minister für Infrastruktur und Landesplanung, Guido Beermann. Quelle: Soeren Stache/dpa

Im Ministerium von Guido Beermann müsse daher grundsätzlich am Ausbau der Bundesstraße 102 festgehalten werden. Eine Kopie des Schreibens hat der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erhalten.

Kompromiss noch möglich

Der Premnitzer Bürgermeister glaubt, dass man im Gespräch noch Kompromisse finden kann. Dazu steht er im ständigen Austausch mit der Gemeinde Havelsee, zu der Fohrde gehört. Ebenso ist der Amtsdirektor des Amtes Beetzsee in die Verhandlungen eingebunden.

Von Joachim Wilisch