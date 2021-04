Am vergangenen Freitag hatte der Sprecher der Kreisverwaltung, Norman Giese noch abwarten müssen. Nun ist klar. Das Land Brandenburg und damit auch der Landkreis Havelland übernehmen die 150-Inzidenz-Grenze, die in der Bundesnotbremse festgeschrieben ist. Das bedeutet, dass Geschäfte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 150 für Kunden, die einen Termin haben, öffnen dürfen.

Wird diese Grenze überschritten, dann gilt – wie in der vergangenen Woche noch – Click and Collect. Das bedeutet, Einzelhändler können Bestell- und Abholeservice anbieten. Sollte der Wert dauerhaft unter 100 rutschen dürfen die Geschäfte wieder öffnen – mit Auflagen.

Mit Termin und Test

Für die MAZ hat Norman Giese noch einmal in die Landesverordnung und die aktuelle Kreisverfügung geschaut. „Einzelhandelsgeschäfte dürfen Kunden empfangen, wenn sie einen Termin haben und einen Test vorweisen können“, sagt er. Das gelte nunmehr auch für Baumärkte, die nicht mehr zu den Geschäfte gehörten, die offen bleiben dürfen.

Der Test muss ein von offizieller Stelle dokumentierter Schnelltest sein. Die einfachen Selbsttests genügen nicht. „In Rathenow würde dafür das Testzentrum in der Berliner Straße in Frage kommen“, so Giese. Natürlich kann der Test auch von einem Arzt dokumentiert sein – oder einer Apotheke.

Mit Termin und Test darf man einkaufen gehen. Weniger erfreulich sieht es für die Gastronomie aus. Bevor hier wenigstens die Außengastronomie wieder öffnen darf, muss der Inzidenzwert wieder stabil unter 100 liegen.

Grundsätzlich gelten die strengen Kontaktbeschränkungen aus der Bundesnotbremse. Das bedeutet, Personen aus einem Hausstand dürfen sich höchstens mit einer weiteren Person treffen. Versammlungen im großen Rahmen sind nicht gestattet. Für private Veranstaltungen mit einer größeren Personenzahl ist dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorzulegen.

Erneut auf

Dieses Hygienekonzept ist auch für den Optikpark von Bedeutung. Die Einrichtung, die am vorletzten Wochenende die Saison begann und vor einer Woche wieder schließen musste, dürfte erneut öffnen. Allerdings müssen sich Besucher hier ebenfalls anmelden und der negative sowie offiziell dokumentierte Schnelltest ist Pflicht.

Neue Werte für Schulen

In den Schulen und Kitas gibt die bundesweite Corona-Notbremse neue Richtwerte vor. Beides soll ab einer Inzidenz von 165 untersagt werden. Ausnahmen bestehen aber weiterhin für Abschlussklassen sowie Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Bei Präsenzunterricht sind zwei Corona-Tests pro Woche verpflichtend. „Für weiterführende Schulen in Brandenburg gilt abweichend zur Bundesregelung, dass sie frühestens am 3. Mai 2021 vom derzeitigen Distanz- zum Wechselunterricht übergehen können - sofern die Sieben-Tage-Inzidenz dann unter 165 liegt.“, so Giese.

Hygiene ist ebenso oberstes Gebot bei körnahen Dienstleistungen. Bei Inzidenzwerten ab 100 ist das nur in Ausnahmefällen möglich, etwa zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken. Auch der Friseurbesuch sowie die Fußpflege sind gestattet, jedoch nur unter Einhaltung der Hygieneregeln und bei Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests.

Pause haben weiterhin Sportvereine und Kultureinrichtungen. Einmal mehr muss auch das Kulturzentrum seine Pläne ändern. Die Hoffnung aller Beteiligten liegt auf dem Impffortschritt und auf dem Sommer.

Termine für die beiden havelländischen Impfzentren können derweil ausschließlich unter der Telefonnummer 116 117 oder im Internet unter www.impfterminservice.de vereinbart werden. Neue Impftermine werden, so Giese in unregelmäßigen Abständen immer erst dann freigeschaltet, wenn neue Impfstofflieferungen angekündigt sind. Der Leiter des Corona-Krisenzentrums in der havelländischen Kreisverwaltung, Dennis Granzow, bittet darum, einen Termin in diesen Impfzentren zu buchen. „Wir haben diese Impfzentren eingerichtet, damit die Menschen im Kreis keine weiten Wege zum Impfort haben.“

Von Joachim Wilisch