Bundespräsident Steinmeier feiert Erntedank in Ribbeck

Ribbeck

Es ist mittlerweile eine fast 40-jährige Tradition in Deutschland, dass die Bauern im Herbst eine Erntekrone an den Bundespräsidenten übergeben. Dies geschieht heute in Berlin genauso wie einst in Bonn. In diesem Jahr hatten die Havelländer Landfrauen die große Ehre, diese Krone zu gestalten. Nach einem ökumenischen Gottesdienst wurde sie am Sonntag vor dem Ribbecker Schloss feierlich an Frank-Walter Steinmeier übergeben.

„Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt und hätten nicht gedacht, dass es uns trifft“, sagte Franziska-Maria Blask, Vorsitzende des Landfrauenvereins. Denn dass der Bundespräsident selbst aufs Land fährt und die Krone entgegennimmt, ist neu. In der Vergangenheit wurde diese stets in Berlin überreicht.

Zur Galerie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Sonntag den ökumenischen Erntedankgottesdienst in Ribbeck. Anschließend nahm er die Erntekrone vor dem Schloss entgegen.

Für die Änderung des Protokolls habe man sich im Bundespräsidialamt ganz bewusst entschieden. „Das bietet uns die Möglichkeit, denen Danke zu sagen, die sich für unsere Nahrungsmittel verantwortlich fühlen“, sagte Bundespräsident Steinmeier vor dem Schloss. Zudem könne so ein Teil dazu beigetragen werden, die Stadt und den ländlichen Raum wieder näher zusammenzubringen.

Trockenheit machte den Bauern zu schaffen

„Viele Menschen kennen Lebensmittel heute nur noch aus dem Supermarkt“, so Steinmeier weiter. Er erinnerte zudem an die zuletzt nicht idealen Wetterlagen. Während die meisten Bürger die hohen Temperaturen in diesem Sommer genossen hätten, sei bei den Landwirten angesichts der Trockenheit schon im April die Sorge um die Ernte gewachsen.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Dirk Peters und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, hatte Steinmeier zunächst den Gottesdienst in der voll besetzten Ribbecker Kirche besucht. Ins Zen-trum des diesjährigen Erntedanks stellten Bauernverbände und Kirchen das Thema Europa und den gemeinsamen Dialog. „Ohne Gottes Segen wird die Ernte nicht gelingen, und ohne Kooperationen auch von Landwirten, Verbrauchern und der Politik wird niemand satt“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die ländliche Entwicklung sei eine der wichtigsten Aufgaben Europas.

Nach dem Gottesdienst kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Vertretern regionaler Verbände ins Gespräch. Quelle: Danilo Hafer

„70 Prozent Europas sind ländlicher Raum und wir Bauernfamilien sind das Rückgrat dieser ländlichen Regionen. Deshalb ist es zwingend notwendig, diese auch weiterhin über die gemeinsame europäische Agrarpolitik finanziell verlässlich und gut auszustatten“, erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied.

Fast 200 Stunden haben die Havelländer Landfrauen an ihrer Krone gearbeitet. „Wir haben das Getreide geerntet, getrocknet und dann die Krone gebunden“, berichtete Franziska-Maria Blask. Zehn Frauen packten mit an, um die Krone zu erschaffen. Sie besteht aus den vier Getreidegrundsorten Gerste, Roggen, Weizen und Hafer.

Rundgang durch den Garten

Nach dem Gottesdienst und der Übergabe der Erntekrone drehte der Bundespräsident noch eine Runde durch den Garten des Schlosses. Hier präsentierten sich verschiedene landwirtschaftliche Verbände, aber auch Initiativen der Kirche, die Freiwillige Feuerwehr, Kleintierzüchter oder der Jagdverband Nauen. Steinmeier hörte allen zu. Mit den Landfrauen aus Garlitz stimmte das Staatsoberhaupt sogar einen Kanon an. Unterbrochen wurde der Rundgang nur von der einen oder anderen Frage nach einem Selfie. Auch diese erfüllte Steinmeier, ohne zu murren. Er schien seinen Ausflug nach Ribbeck zu genießen.

„Ich kenne diesen Ort schon sehr lange“, erzählte er. Das Werden und Wachsen des Schlosses, von einer Ruine zu einem repräsentativen Haus, habe ich im Laufe der letzten 15 Jahre stetig verfolgt. Ich glaube, auch Fontane würde sich freuen, dass wir heute gemeinsam hier sind“, so Steinmeier. Nach einer Stärkung aus der Gulaschkanone ging es für ihn wieder zurück nach Berlin.

