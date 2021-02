Havelland

Wer die Bundesstraße 188 zwischen Rathenow und dem Kreisverkehr nahe Friesack regelmäßig entlangfährt, wird dabei vermutlich schon mindestens einmal geflucht haben. Entweder, weil man ewig hinter einem Lkw hinterherfahren muss und ausgerechnet an den wenigen Stellen, an denen man freie Sicht zum Überholen hat, der Gegenverkehr das Vorhaben verhindert.

Oder weil Gespräche am Mobiltelefon immer wieder unterbrochen werden, denn auch der Empfang entlang der Strecke lässt zu wünschen übrig. Dabei wäre es gerade hier wichtig, erreichbar zu sein, denn die B188 ist auch eine Straße, an der sich zahlreiche Unfälle ereignen.

Die Unfallkommission des Landkreises Havelland hat für die MAZ einen Blick auf die Unfallfallzahlen der letzten zehn Jahre geworfen. Demnach ereigneten sich auf der rund 21 Kilometer langen Strecke im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 30. November 2020 insgesamt 796 Unfälle, davon allein 69 im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. November 2020.

Die Bundesstraße 188 ist nicht nur schlecht mit Mobilfunk versorgt, in den vergangenen Jahren gab es hier auch zahlreiche Unfälle. Quelle: Christin Schmidt

Von den besonders tragischen Unfällen mit Todesfolge zeugen die Holzkreuze am Straßenrand. Immer wieder kommt ein neues dazu. Seit 2011 haben hier zwölf Menschen ihr Leben verloren. Auch 2020 gab es im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. November einen Unfall mit Todesfolge. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben.

Einen Unfallschwerpunkt gibt es laut der Unfallkommission nicht, jedenfalls wird keine Stelle entlang der Strecke als solcher geführt. Im Abschnitt zwischen Rathenow und dem Abzweig Stechow ereignen sich jedoch pro Kilometer die meisten Unfälle.

Besonders häufig ereignen sich Unfälle mit Wildtieren. Knapp 70 Prozent alle Unfälle fallen in diese Kategorie. Aber auch unangepasste Geschwindigkeiten, Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot, Fehler beim Einbiegen und Kreuzen oder Abbiegen sowie Fehlverhalten beim Überholen führen auf der Bundesstraße 188 immer wieder zu Unfällen.

Funklöcher sind ein Ärgernis

Allerdings sind diese weitaus seltener die Ursache für einen Unfall. Die Häufung von Unfällen ist aber nicht das einzige Problem, das diesen Abschnitt der Bundesstraße 188 zu einer Strecke mit Tücken macht. Die Funklöcher sind für viele Verkehrsteilnehmer ein zusätzliches Ärgernis.

Immer wieder verschwinden die Balken auf dem Mobiltelefon und der Empfang wird auf der Strecke unterbrochen. Quelle: Sebastian Morgner

Gleich an mehreren Stellen schwinden die Balken auf dem Mobiltelefon und der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung ist nur noch abgehackt oder gar nicht mehr zu hören. Ganz unbekannt ist dieses Problem den Mobilfunkanbietern nicht.

Auf Nachfrage der MAZ räumte die Deutsche Telekom unumwunden ein, dass die Mobilfunkversorgung entlang der Bundesstraße zum Teil tatsächlich „äußerst schlecht ist“.

Schwierige Bedingung für Mobilfunkanbieter

„Das Problem ist, dass ein Großteil dieser Strecke durch Wald und viele Natur- und Landschaftsschutzgebiete führt. Hier gelten besonders strenge Auflagen“, macht Adrian Sanchez, Sprecher des Unternehmens, deutlich.

Für einen neuen Funkstandort sind zum Beispiel unter anderem Stromleitungen nötig. Diese in einem solchen Bereich zu verlegen, sei weitaus schwieriger als in Gebieten mit weniger strengen Auflagen, so Sanchez.

Dennoch sei die Telekom bemüht, auch in diesem Verkehrsbereich eine stabile Mobilfunkverbindung herzustellen. Eine Möglichkeit sei es, entsprechende Funkmasten in Ortschaften aufzustellen. Tatsächlich liegen direkt an der Bundesstraße bis auf Stechow aber gar keine Orte. Das Dorf bietet somit die einzige Möglichkeit für einen zusätzlichen Funkmast.

Telekom plant Mobilfunkmasten in Stechow

„Wir planen derzeit, in Stechow einen Mobilfunkstandort zu errichten. Die Fertigstellung ist für das Quartal 2022 geplant“, so Sanchez. Bei Görne steht bereits ein Funkmast, der die Strecke zum Teil mit versorgt, bei weitem aber nicht alles abdecken kann.

„Die Bundesstraße 188 ist ein Beispiel für Strecken, die besonders herausfordernd sind. Wir prüfen natürlich kontinuierlich, inwiefern hier Verbesserungen möglich sind“, verspricht Unternehmenssprecher Sanchez.

„Für Vodafone kann ich sagen, dass wir in diesem Streckenabschnitt die Mobilfunk-Grundversorgung in unserem Netz bereits realisiert haben. Die beiden Mobilfunkstationen, die den angefragten Streckenabschnitt versorgen, sind ohne Serviceeinschränkungen in Betrieb. Das haben aktuelle Messungen bestätigt“, so Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone Deutschland.

Vodafone-Kunden berichteten gegenüber der MAZ derweil dennoch von Netzproblemen entlang der Bundesstraße 188.

Von Christin Schmidt