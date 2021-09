Falkensee

Mächtig was los war am Sonntag auf den Straßen in Falkensee. Bei herrlichem Spätsommerwetter machten sich viele Gartenstädter auf den Weg zu den Wahllokalen, mussten dort zwischenzeitlich sogar ob des Andrangs Schlange stehen. So auch im Finkenkruger Poetenweg. Dort waren in der Oberschule gleich drei Wahllokale (30, 31, 32) untergebracht.

Zwischenzeitlich hieß es vor den Wahllokalen im Poetenweg: Schlange stehen. Quelle: Nadine Bieneck

Wahlvorsteherin Katrin Wussow war dennoch zufrieden, als sie ihre erste Schicht am Sonntag um 13 beendete. „Die Leute sind sehr, sehr freundlich“, resümiert sie. Auch wenn sie mitunter kurz am Eingang warten müssten, da immer nur „zwei, drei Leute ins Wahllokal reingelassen werden“. Ein Sicherheitsmitarbeiter unterstützte die Wahlhelfer am Eingang. Probleme habe es nicht gegeben, so Wussow. Die 36-Jährige, die im regulären Leben für einen Pflegedienst arbeitet, engagiert sich seit 20 Jahren in Falkensee als ehrenamtliche Wahlhelferin. „Meine erste Wahl habe ich mit 16 mitgemacht. Meine Mutter arbeitet bei der Stadtverwaltung im Standesamt. Damals wurden Leute gesucht, und sie hat mich einfach mitgenommen“, erinnert sie sich. Inzwischen steht sie „ihrem“ Wahllokal als Wahlvorstand vor. „Die Aufgabe macht Spaß. Man kommt in Kontakt mit Menschen“, findet sie.

Die Abläufe spult die 36-Jährige inzwischen routiniert ab, am Abend legt sie mit der Auszählung dann ihre zweite Schicht am Wahltag ein. Das Ganze gemeinsam mit Freundin Stefanie Kelly. „Wir machen das schon seit vielen Jahren zusammen“, ergänzt die 37-Jährige. Die beiden kennen sich „seit Ewigkeiten. Wir sind bereits zusammen in die Grundschule gegangen, wohnen heute mit unseren Familien nur wenige Meter auseinander in der selben Straße“, erzählt die Falkenseerin. Die beiden Wahlhelferinnen freut es ganz besonders, „dass die Wahllokale heute sehr, sehr, sehr gut besucht sind“.

Katrin Wussow (l.) und Stefanie Kelly nach ihrer Vormittagsschicht. Quelle: Nadine Bieneck

Auch aus diesem Grund sei die Vormittagsschicht rasend schnell vergangenen. Den Korb mit Kaffee und Snacks haben die beiden daher fast unangetastet wieder mit heim genommen. „Es war einfach keine Zeit, mal schnell was zu essen“, sagen sie lachend. Gestört habe sie das aber nicht. „Wir sind ja froh, dass so viele Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.“

Von Nadine Bieneck