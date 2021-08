Die Liste der Kandidatenmeldungen für die Bundestagswahl am 26. September ist geschlossen. Kreis- und Landeswahlausschuss tagten in dieser Woche zu den letzten Einsprüchen und Beschwerden. Am 9. August sollen die Listen aller Parteien im Brandenburger Amtsblatt veröffentlicht werden, dann sind sie offiziell und fix.