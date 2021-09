Neuruppin

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Auch im Wahlkreis 56, der die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes umfasst, wird es spannend: Zwölf Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat, und Mandatsinhaber Sebastian Steineke (CDU), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, hat richtig starke Konkurrenz.

Frage 2: Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen?

Aber wer würde den Wahlkreis in Berlin am besten vertreten? Welcher Politiker steht für welche Werte? Die MAZ fühlt den Kandidaten auf den Zahn: Sechs Fragen, sechs Antworten. Alle Kandidaten hatten die Aufgabe, die Frage in einem Video zu beantworten, das nicht länger als 30 Sekunden sein darf.

Heute nun Frage 2: Soll die Region Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Havelland Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen?

Hier die Antworten von elf Kandidaten – Einzelbewerber Willi Eckelmann wollte sich nicht beteiligen.

Maximilian Kowol, Grüne: „Wir haben eine Verantwortung für diese Menschen“

„Nach diesem 20-jährigen Kriegseinsatz, der jetzt so desaströs endet in Afghanistan, an dem wir Deutschen uns aktiv beteiligt haben, sehe ich es als Teil unserer Verantwortung, jetzt Menschen, die von den Taliban verfolgt oder sogar getötet werden würden, eine Perspektive auf Schutz zu bieten. Und diese Menschen kriegen wir integriert über eine dezentrale Unterbringung, ein schnelles In-Arbeit-bringen, eine gute Integration, Sozialarbeit und auch gute Möglichkeiten für Deutschkurse.“

Sebastian Steineke, CDU: „Wir sind in der Pflicht und wir schaffen das“

„Wir sind insbesondere afghanischen Ortskräften gegenüber dankbar, die uns jahrelang vor Ort geholfen haben, ihr Leben riskiert haben. Umso schlimmer das Desaster bei der Evakuierung. Wir sind also in der Pflicht, ihnen zu helfen, sie nach Deutschland zu holen und auch in dieser Region aufzunehmen. Die Region hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie das kann, dass sie das will und dass sie dazu bereit ist. Ich finde, das können wir schaffen.“

Dominik Kaufner, AfD: „Lehne die Aufnahme sogenannter Flüchtlinge ab“

„Die Aufnahme sogenannter Flüchtlinge aus Afghanistan lehne ich ab. Noch jetzt beschäftigen uns die Folgen der illegalen Grenzöffnungen von 2015. Nicht nur im Bereich der inneren Sicherheit, auch unser Sozialstaat wird dadurch schwer belastet. Wenn wir nur einen Teil der Milliardenbeträge, die für diese verfehlte Asylpolitik ausgeben werden müssen, für die Hilfe vor Ort aufwenden, können wir dadurch ein Vielfaches erreichen und den wirklich Hilfsbedürftigen auch helfen.“

Corvin Drößler, Die Partei: „Wir sind mitverantwortlich für das Leid“

„Wir haben Menschen bewusst dem Tod ausgesetzt und noch bis vor wenigen Wochen nach Afghanistan abgeschoben, was an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten ist und beschämt. Wir sind mitverantwortlich für das Leid. Dass Menschen flüchten, weil sie um ihr Leben fürchten, ist nur allzu verständlich und Menschen in Not muss geholfen werden, allen Menschen. Glücklicherweise ist der Kreis OPR offiziell ein sicherer Hafen und kann daher Menschen aufnehmen. Wir haben Platz. Die Integration kann gelingen durch gesellschaftliche Teilhabe, die wir dafür aber auch zulassen müssen.“

Anja Mayer, die Linke: „Die Ortskräfte sollen nach Deutschland kommen“

„Die Linke hat seit 20 Jahren im Bundestag gegen den Afghanistan-Einsatz gestimmt, wie auch gegen jeden anderen Auslandseinsatz und ich glaube, das wir jetzt sehr gut beobachten können, warum wir finden, das Krieg nicht das geeignete Mittel der Wahl ist. Diejenigen, die als Ortskräfte die Bundeswehr unterstützt haben in ihrer Arbeit, diejenigen, die bedroht sind um Leib und Leben, sollen nach Deutschland kommen, sollen auch nach Brandenburg kommen und sollen hier integriert werden und ein möglichst gutes Leben mit den Menschen gemeinsam vor Ort haben.“

Axel Heidkamp, Piraten: „Eine Völkerwanderung ist auszuschließen“

„Jede afghanische Familie, von der jemand für die deutschen Soldaten als Verbindungsperson gearbeitet hat, muss von uns aufgenommen werden. Es ist auszuschließen, dass eine Völkerwanderung auf Europa zugeht. Die Bundesregierung muss mit transparenter Darstellung den Menschen in der BRD beweisen, wie viele Afghanen wirklich dazugehören. Auch in Ostprignitz-Ruppin sollte es möglich sein, prozentual an der Bevölkerung bemessen, Flüchtlinge aufzunehmen.“

Wiebke Papenbrock, SPD: „Ostprignitz-Ruppin soll ein sicherer Hafen sein“

„Ja, ich unterstütze es, dass wir in unserer Region Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen, freie Kapazitäten sind da. Als Mitglied des Kreistages Ostprignitz-Ruppin habe ich im letzten Jahr zum Beispiel auch dem Antrag zugestimmt, dass wir hier sicherer Hafen für Flüchtlinge werden und der Landkreis damit Flüchtlinge aufnimmt. Ich stehe also voll dahinter. Es ist auch so, dass wir neben den Strukturen des Landkreises oder der Landkreise auch viele Vereine haben, die sehr wertvolle Arbeit dabei leisten, die Menschen hier zu integrieren und sich auch um die Kinder und Jugendlichen kümmern.“

Thomas Essig, FDP: „Erst klären, ob sie integrierbar sind“

„Hallo! Thomas Essig von der FDP. Für mich stellt sich die Frage nicht, ob wir Flüchtlinge in den Landkreisen OPR, Prignitz und Havelland integrieren. Solange nicht feststeht, ob sie wirklich zum deutschen Kontingent gehören und ob sie integrierbar sind hier in Deutschland, müssen wir diese Sache verweisen.“

Stephan Dietzsch, Die Basis: „Fluchtursachen müssen vor Ort gelöst werden“

„Fluchtursachen müssen eigentlich vor Ort gelöst werden und nicht durch Migration. Allerdings in diesem speziellen Fall Afghanistan sehe ich das schon so, dass wir verpflichtet sind, afghanische Bürger aufzunehmen, da diese für Deutschland dienstleisteten und ihr Leben riskierten und diese jetzt von der Taliban verfolgt sind. Allerdings in Maßen, nicht in Massen und gleich ins gesellschaftliche Leben integriert.“

Norbert Glamann, Einzelbewerber: “Besser vor Ort Hilfe leisten“

„Ich bin dafür, vor Ort Hilfe zu leisten, die Nachbarländer Afghanistan zu unterstützen und auch dort zu klären, wer einen Status als Flüchtling erhält. Das wird schwierig, sehe ich aber als notwendig an. Warum? BAMF und Verwaltungsgerichte bewerten den Schutzstatus sehr unterschiedlich. Gerichtliche Klagen und Schuldzuweisungen helfen niemandem weiter. Deshalb vor Ort entscheiden. Wer Schutz benötigt, darf natürlich in unsere Landkreise und ist hier auch willkommen.“

Michael Güldener, Freie Wähler: „Ja, aber nur Kriegsflüchtlinge“

Die 2. Frage möchte ich mit einem eindeutigen Ja beantworten zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus Afghanistan im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Aber die eindeutige Trennung zwischen Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen. Des Weiteren, wie kann man die Integration stärken, indem man die vorhandenen sozialen Netzwerke unterstützt finanziell und weiterhin ausbaut, um die Menschen hier zu integrieren.“

In Kürze erscheinen auf www.maz-online.de die Antworten auf die dritte Frage: Was tun, wenn die Corona-Zahlen weiter steigen? Sollte es dann stärkere Corona-Einschränkungen geben? Und wenn ja, nur für Ungeimpfte?

Von Kathrin Gottwald