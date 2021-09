Neuruppin

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Auch im Wahlkreis 56, der die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes umfasst, wird es spannend: Zwölf Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat, und Mandatsinhaber Sebastian Steineke (CDU), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, hat richtig starke Konkurrenz.

Aber wer würde den Wahlkreis in Berlin am besten vertreten? Welcher Politiker steht für welche Werte? Die MAZ fühlt den Kandidaten auf den Zahn: Sechs Fragen, sechs Antworten. Alle Kandidaten hatten die Aufgabe, die Frage in einem Video zu beantworten, das nicht länger als 30 Sekunden sein darf.

Heute nun Frage 6: Sollten die Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten begrenzt werden? Oder sollen Berufspolitiker fürs Redenhalten oder den Sitz in einem Aufsitzsrat nebenbei unbegrenzt verdienen dürfen?

Hier die Antworten von elf Kandidaten – Einzelbewerber Willi Eckelmann wollte sich nicht beteiligen.

Anja Mayer, Die Linke: „Das Mandat bringt genug Arbeit mit sich“

Ein Mandat im Bundestag ist, aus meiner Sicht jedenfalls, mit so einem zeitlichen Aufwand verbunden und auch so eine Herausforderung, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass man nebenbei noch andere Tätigkeiten ausführt. Mindestens ist aber, finde ich jedenfalls, erforderlich, dass es umfangreiche Transparenzregelungen gibt, dass es Begrenzungen gibt und dass auch eindeutig geregelt ist, was gemacht werden kann und was nicht, um eben die Unabhängigkeit der Abgeordneten zu gewährleisten.

Dominik Kaufner, AfD: „Wir sind ganz klar für eine strenge Begrenzung“

Ganz klar Ja. Die Nebentätigkeiten von Abgeordneten müssen unbedingt streng begrenzt werden. Schon jetzt verpflichten wir als AfD in unserer Satzung unsere Abgeordneten dazu. Abgeordnete müssen ihre ganze Arbeitskraft ihrem politischen Mandat widmen können. Es sollte mindestens so sein, meiner Meinung nach, dass man keine Tätigkeit ausüben darf, die man nicht schon vor Übernahme des Mandates ausgeübt hat. So bekämpfen wir dann nämlich auch den grassierenden Lobbyismus in Brüssel und Berlin.

Axel Heidkamp, Piraten: „Zuviel Zuverdienst soll in die Staatskasse fließen“

Wie denke ich über die Nebeneinkünfte als Bundestagsabgeordneter? Ich halte die Lösung von Nordrhein-Westfalen mit 9600 Euro für eine angebrachte Größe. Wer dort mehr verdient, muss das alles zurückgeben an die Staatskasse, so sollte es im Bundestag auch laufen. Wenn ein Herr Lindner 400 000 Euro nebenbei verdient, kann er gar nicht mehr frei entscheiden und sich als unabhängiger Kandidat und Abgeordneter bewegen.

Thomas Essig, FDP: „Alle Nebeneinkünfte müssen offengelegt werden“

Ich bin grundsätzlich dafür, dass alle Nebeneinkünfte und Einkünfte der Abgeordneten offengelegt werden, komplett und durchsichtig dargestellt werden – egal welcher Fraktion man angehört.

Michael Güldener, Freie Wähler: „Jeder Abgeordnete soll darüber selbst entscheiden dürfen“

Werte Bürgerinnen und Bürger, zu Frage 6, sollten Einkünfte von Bundestagsabgeordneten begrenzt werden, sage ich eindeutig Nein. Das sollte jedem Bundestagsabgeordneten selbst überlassen sein. Ich bin nur für eine 100-prozentige Offenlegung der Nebeneinkünfte. Ansonsten persönlich hätte ich nicht viel Zeit, wenn ich im Bundestag sitze, mich um Nebeneinkünfte zu kümmern. Das ist meine persönliche Einstellung, aber grundsätzlich bin ich nicht dafür, das man da jemanden einschränkt.

Stephan Dietzsch, Die Basis: „Nebeneinkünfte ganz verbieten!“

Meiner Meinung nach sollten Nebeneinkünfte von Bundespolitikern beschränkt oder besser noch, ganz verboten werden, weil diese durch Abhängigkeit die Neutralität der aktuellen Abgeordneten gefährdet und Lobbyismus befeuert. Das Einkommen von Bundespolitikern ist zum Leben mehr als ausreichend.

Corvin Drößler, Die Partei: „Wer gewählt wird, bekommt genug Geld“

Wer gewählt wird, bekommt genug Geld und sollte hauptberuflich als Politiker*in arbeiten, ansonsten ergeben sich Interessenkonflikte zwischen Wirtschaft und Politik und aus unserer geliebten Demokratie könnte sich eine „Lobbykratie“ entwickeln. Die Politik muss unabhängig von Profitinteressen von Unternehmen sein und für die Menschen arbeiten, nicht für das Geld. Dass man sich Mehrheiten und den passenden gesetzlichen Rahmen dazu erkaufen kann, darf nicht sein. Außerdem gehören alle Einkünfte im Sinne der Transparenz offengelegt, ansonsten haben wir bald neue Korruptionsaffären, nicht wahr, CDU?

Maximilian Kowol, Grüne: „Lobbyarbeit sollte generell strenger reguliert werden“

Ja, die sollten entweder begrenzt werden oder vom allerersten Cent bis zum allerletzten Cent transparent offengelegt werden und leicht zugänglich für die Bürgerinnen und Bürger, um Interessenlagen als Bürger*innen nachvollziehen zu können. Aber wir sollten nicht nur das tun. Wir müssen auch ein transparentes Lobbyregister schaffen, bei dem ganz klar auch begrenzt wird, wie viel die jeweiligen Lobbyverbände haben, um Lobbyarbeit zu machen. Wir müssen Unternehmensspenden abschaffen und die maximale Spendensumme auf 100 000 Euro begrenzen.

Norbert Glamann, Einzelkandidat: Woher stammen die Nebeneinkünfte?

Sollte man die Nebeneinkünfte der Politiker begrenzen? Ich finde es gut, ist aber kein Muss für mich. Ich finde eine andere Fragestellung interessanter. Woher stammen die Nebeneinkünfte?

Wiebke Papenbrock, SPD: Nebeneinkünfte auf die Diäten anrechnen

Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten sollten auf die Diäten der Abgeordneten angerechnet werden und zwar vom ersten Cent an. So wäre das Verhältnis zwischen Nebeneinkünften und Diäten vernünftig geregelt. Und am Ende wäre der Steuerzahler entlastet.

Sebastian Steineke, CDU: Verbot ist verfassungsrechtlich nicht möglich

Ja, die Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten sind immer wieder Gesprächsthema. Wichtig ist hier Transparenz und Offenheit, damit keine Verquickungen von Interessen erfolgen. Ein komplettes Verbot dürfte verfassungsrechtlich, gerade wegen der Selbstständigen, die hinterher die Möglichkeit haben müssen, in ihren Beruf zurückzukehren, nicht möglich sein. Eine höhenmäßige Begrenzung kann ich mir aber vorstellen. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode dazu auch schon einiges geregelt.

Von Kathrin Gottwald