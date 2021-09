Oberhavel/Havelland

Am Sonntag wird gewählt. Im Wahlkreis 58 wollen elf Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundestag. Wer löst das Ticket am Ende dorthin? Sie, liebe Leser, haben es in der Hand. Beim MAZ-Wahlforum am vergangenen Montag in Marwitz standen alle Gäste Rede und Antwort.

Fünf Fragen, fünf Antworten – bis Sonnabend werden wir auf dieser Sonderseite darüber berichten. Uwe Feiler (CDU), Ulrich Storm (AfD), Ariane Fäscher (SPD), Anke Domscheit-Berg (Linke), Ralf Tiedemann (FDP), Anne Schumacher (B90/Grüne), Rick Grothe (Die Partei), Stefanie Gebauer (Freie Wähler), Nathanael Uhlig (ÖDP), Sven Lingreen (dieBasis) und Thomas Ney (Piraten) gehen an den Start.

Frage 5: Thema Renten: Sind Sie für eine gesetzliche Rentenversicherung aller Erwerbspflichtigen? Wenn ja – warum, wenn nein – warum nicht?

Ralf Tiedemann (FDP)

Ralf Tiedemann

Ich befürworte ein Drei-Säulen-Modell bei der Rente. Ein Teil davon wäre die private Vorsorge, ein Teil die staatliche Rente und der dritte Teil wäre eine staatlich geführte Aktienrente. Das System, was wir jetzt haben, wird nicht reichen, um tatsächlich Renten auszuzahlen die halbwegs ausreichend sind.

Stefanie Gebauer (Freie Wähler)

Stefanie Gebauer

Grundsätzlich bin ich dafür, dass alle Erwerbstätigen einzahlen, um ein würdevolles Leben für alle Menschen im Alter zu gewährleisten. Das Rentenniveau muss stabilisiert beziehungsweise angehoben werden. Dazu hilft es auch, dass der Mindestlohn so bemessen ist, dass bei einer Vollbeschäftigung eben auch ein würdevolles Leben im Alter möglich ist. Was man natürlich auch verändern muss, ist die Doppelbesteuerung.

Thomas Ney (Piraten)

Thomas Ney

Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass alle Menschen in eine Grundrentenversicherung einzahlen. Ich glaube aber auch, dass wir ergänzend zu einer gesetzlichen Rente weiter private Vorsorgesysteme brauchen, da die Rente nicht demografiesicher ist. Ich selber arbeite in einem Beruf, wo meine unmittelbaren Kollegen teilweise als verbeamtete Lehrer von diesem System ausgenommen sind. Ich bin als angestellter Lehrer gesetzlich versichert, ich finde, dass auch hier gleiche Arbeit eine gleiche Rentenversorgung mit sich bringen sollte.

Ariane Fäscher (SPD)

Ariane Fäscher

Wir stehen für eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen, einfach, weil es solidarisch ist und durch das Einbeziehen der geburtenstarken Jahrgänge zunächst erwartete Defizite abgefedert werden können. Die Grundlage für eine stabile Rentenkasse sind Beschäftigung und angemessene Löhne und Gehälter. Hier geht die SPD mit dem 12 Euro-Mindestlohn und der Stärkung der Tarifbindung gerade für Tätigkeiten mit weniger hohem Entgelt und der Klima-Investitionsoffensive in der Wirtschaft einen stabilisierenden Weg.

Anke Domscheit-Berg (Die Linke)

Anke Domscheit-Berg

Ja, das steht in unserem Wahlprogramm. Wir wollen eine solidarische Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Selbstständige, Abgeordnete, Beamte, Manager – je mehr Beiträge in das System hineinfließen werden, desto früher kann das Renteneintrittsalter sinken und können die Renten steigen. Umso eher ist es auch wieder möglich, dass der Rentensatz von 48 Prozent auf 53 Prozent steigt. Die Linke ist für diese 53 Prozent. Die hatten wir übrigens auch schon mal unter Helmut Kohl. Wir, die Linke, sind für eine sofortige Angleichung von Ost- und Westrenten. Das gilt auch für kleine Renten sowie Mütterrenten.

Sven Lingreen (dieBasis)

Sven Lingreen

Die Basis hat kein ausgefeiltes Rentenkonzept. Ich kann da nur aus meiner Sicht sprechen. Mehrere Säulen sind sicherlich gut. Und gleichwohl sollte man auch über innovative Konzepte wie zum Beispiel Familienrenten nachdenken, bei der mehrere Familienmitglieder in einen Topf kommen und dann vielleicht sogar vererbliche Rentenanteile entstehen. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn man sich Gedanken macht, wie man das deutsche Rentenniveau auf europäischem Maßstab sehr weit erhöht.

Uwe Feiler (CDU)

Uwe Feiler

Jetzt eine einheitliche Rente einzuführen, wäre ein Verschieben des ganzen Problems in die Zukunft. Weil dann natürlich auch mehr Menschen von dieser Rentenkasse zu versorgen wären. Deswegen auch drei Säulen: betriebliche Altersvorsorge, gesetzliche Rente und privater Fonds. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns in der nächsten Legislaturperiode parteiübergreifend mit diesem Thema Rente beschäftigen und diese entsprechend zukunftssicher aufstellen müssen. Das wäre eine gute Sache für alle Parteien, die jetzt nach dem 26. September im Deutschen Bundestag sitzen.

Ulrich Storm (AfD)

Ulrich Storm

Der Bezug von Renten sollte meiner Meinung nach vereinheitlicht werden. Wir haben im Moment verschiedene konkurrierende Rentensysteme. Das erhöht nur den Bürokratismus. Es gibt für mich keinen Grund, warum man jetzt nicht fordern sollte, dass jeder in gleicher Weise in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen soll. Das sollte auch für die Beamten gelten, aber ich sehe natürlich schon, dass Beamte dann auch fordern: „Dann muss ich eben auch ein höheres Grundgehalt kriegen, wenn ich da einen hohen Betrag in die Rentenversicherung einzahlen soll.“ Also da stehen noch große Verteilungskämpfe bevor.

Nathanael Uhlig (ÖDP)

Nathanael Uhlig

Eine Grundrente wäre schön. Und parallele Systeme wie Betriebsrenten würde ich ablehnen.

Anne Schumacher (B90/Die Grünen)

Anne Schumacher

Also Bündnis90/Die Grünen möchten auch eine Bürgerversicherung. Wir würden sukzessive zunächst einmal die Selbstständigen dort mit hineinnehmen und die Abgeordneten. Wir möchten die Riesterrente reformieren und umwandeln in einen so genannten Bürgerfonds, in den Unternehmen und Mitarbeiter freiwillig einzahlen, um auf diese Weise einen zusätzlichen Rentenbeitrag zu generieren. Die Finanzierung könnte über einen Mindestlohn geschehen, jetzt haben wir ja 12 Euro festgelegt. Außerdem soll bei einer Beschäftigung der Arbeitgeberanteil erhöht werden.

Rick Grothe (Die Partei)

Rick Grothe

Da wäre ein Maximal-Einkommen sehr gut, oder ein Maximal-Auskommen. Wir sagen, zehn Millionen für jeden, wer mehr hat, dem wird weggenommen, wer weniger hat, der kriegt obendrauf, und wer nicht mit zehn Millionen glücklich ist bis zum Schluss, der macht was falsch.

