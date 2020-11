20 Soldaten der Bundeswehr – 15 in Falkensee, fünf weitere in Rathenow – unterstützen das Gesundheitsamt im Landkreis Havelland seit Ende Oktober bei der Bewältigung der Folgen der Coronapandemie. Sie werden vornehmlich in der Telefonzentrale eingesetzt, wo sie die Infektionsketten von Coronapatienten nachverfolgen. Das am anderen Ende der Telefonleitung Soldaten sitzen, erfahren die Betroffenen allerdings in der Regel nicht.