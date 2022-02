Bunt wie das Leben: Förderschule „Spektrum“ in Rathenow feiert Gründung

Rathenow

Der Tag, an dem die Förderschule „Spektrum“ in Rathenow ihren Betrieb aufnahm, ist leicht zu merken. Es war der 29. Februar 1992. Warum ausgerechnet der 29. Februar in einem Schaltjahr ausgesucht wurde, das kann Schulleiterin Antje Resch mittlerweile gar nicht mehr so genau nachvollziehen. Auch wenn es auf den Tag genau nicht hinhaut, die Förderschule – damals noch als Förderschule für geistig Behinderte gegründet – feiert in diesem Jahr das 30jährige Bestehen.

Das wäre ein schöner Anlass gewesen, um bei einem Festakt an die Anfangszeit zu erinnern, um Sponsoren zu begrüßen und um einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Ausstellung im Kulturzentrum

Doch daraus wird nichts werden. „Die Corona-Vorgaben sind noch so streng, dass ich wir da keine größere Festveranstaltung machen können“, bedauert Antje Resch. Ganz unerwähnt soll der Gründungstag – auch wenn es ihn in diesem Jahr gar nicht gibt – aber nicht verstreichen. Im Kulturzentrum ist in der ersten Etage ab dem 16. Februar eine Ausstellung zu sehen. „Wir zeigen Impressionen aus 30 Jahren Schulgeschichte“, sagt Antje Resch. Das sind Fotos aber auch Kunstwerke, die im Schulalltag entstanden sind.

Schulleiterin Antje Resch (links). Quelle: privat

Die erste Schulleiterin war nur ein Jahr in der Verantwortung. Irmgard Wäsch oblag es, das Projekt anzuschieben. Im Jahr 1993 übernahm Antje Resch die Schulleitung und sie hat diese Verantwortung bis heute.

Viele Höhepunkte in 30 Jahren

In 30 Jahren erlebt eine Schule viele Höhepunkte. Antje Resch erinnert sich vor allem an das Jahr, in dem das Leitbild zur „Bewegten Schule“ entstand. „Bewegung spielt bei uns eine große Rolle sowohl im Unterricht als auch außerhalb“, sagt die Schulleiterin.

Farben sind wichtig

Bewegung ist wichtig – Farben sind es auch. Schließlich heißt die Schule seit dem Jahr 2005 „Spektrum“. Die Idee sei gewesen, einen Namen zu finden, der an die optische Tradition der Stadt Rathenow erinnert, so Antje Resch. Am 26. September beschloss der Kreistag, die Schule „Spektrum“ zu nennen. Die Schule ist in der Trägerschaft des Landkreises. Antje Resch erinnert sich an den Tag der Namensgebung noch gut: „So vielfältig wie die Farben des Lichts, ist das Leben an unserer Schule – das hatten wir betont.“ Und so ist es auch heute noch. Das Leben an der Förderschule ist bunt und vielfältig.

Über die Stadtgrenzen bekannt

Weit über die Stadtgrenzen bekannt ist die Spektrum-Schule, weil hier im Jahr 2004 eine Trommelgruppe gegründet wurde. Die „Tambouros“ sind gern gesehene Gäste bei Veranstaltungen aller Art in der Region. „Seit unserem 20. Schulgeburtstag haben wir auch ein eigenes Schullied“, sagt Antje Resch. Und natürlich kennt sie den Refrain: „He, he, he, steh’ nicht herum! Wir sind die Schüler der Schule Spektrum. He, he, he, klatsch in die Hand! Unsere Schule wird Spektrum genannt. He, he, he, stimm’ mit uns ein! Hier kannst du anders als andere sein.“

Das Schulgebäude. Quelle: Uwe Hoffmann

Das anders sein bildet den Schwerpunkt für die pädagogische Arbeit. 28 Lehrerinnen, Lehrer und Unterrichtshelfer bemühen sich darum, das mit Leben zu erfüllen. Zurzeit besuchen 77 Kinder und Jugendliche die Schule.

Angefangen hatte alles mit 48 Kindern. In der DDR wurden geistig behinderte Kinder ausschließlich in Sonderkindertagesstätten, Heimen, Werkstätten oder in Elternhäusern betreut und gefördert.

Recht und Pflicht auf schulische Bildung

Das Recht und die Pflicht auf schulische Bildung für Kinder und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung wurde erst per 01.08. 1991 eingeführt. Der erste Standort, an dem geistig behinderte Kinder in Rathenow tagsüber zunächst schulisch betreut wurden, war in der Semliner Straße. Die vorher noch zum Gesundheitswesen gehörende Sonderkindertagesstätte wechselte demnach zum genannten Zeitpunkt unter die Zuständigkeit des Bildungsministeriums.

Weihnachtskonzert der Bürgelschule und der Förderschule Spektrum in der Lutherkirche. Quelle: Joachim Wilisch

Mit der gesetzlichen Verankerung der Schulpflicht war es notwendig geworden, nach einem größeren Gebäude zu suchen. Gefunden wurde das Gebäude des ehemaligen Kindergarten „Juri Gagarin“ in der Großen Hagenstraße. Das ist inzwischen Geschichte und Antje Resch erinnert sich gerne an die Schulgeburtstage in den Jahren 2002, 2012 und 2017. Da wurde stets gefeiert.

Corona zum Trotz soll das auch im März geschehen. „Aber eben in kleinem Rahmen und unter Wahrung aller Regeln, die zu dem Zeitpunkt gelten“, sagt Antje Resch.

Zahlreiche Partner und Sponsoren

Die Spektrum-Schule freut sich über zahlreiche Partner und Sponsoren. „Für unseren Schulalltag sind die Bürgelschule, die Kita Olga Benario und die Schule für Sozialwesen in Premnitz wichtig“, sagt Antje Resch. Aber auch die anderen Schulen in Rathenow sind dabei. Der Förderverein sammelt derweil Spenden für wichtige Projekte. So konnten beispielsweise für den Verkehrsunterricht in Zusammenarbeit mit der MAZ-Sterntaleraktion und dem Rotary Club Havelland Fahrräder angeschafft werden.

Eröffnung Landarztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Warsow mit Trommelgruppe Tambouros Förderschule Spektrum. Quelle: Joachim Wilisch

Mit den Jahren wurde immer wieder gebaut. Die letzte große Veränderung war ein Anbau mit zusätzlichen Räumen.

Der Blick nach vorne bleibt, auch wenn es keinen Festakt gibt. Antje Resch wünscht sich vor allem, dass wieder ein Schulalltag einkehrt, in dem Kinder, Lehrer und Eltern wieder mehr gemeinsam machen können. „Ich denke an Schulfeste oder auch an das große Weihnachtssingen, was allen Beteiligten immer viel Spaß gemacht hat.“ Das Bewegungs-Leitbild möchte Antje Resch weiter ausbauen. Und ganz wichtig ist ihr: „Immer am Puls der Zeit bleiben“

Wer also etwas zu 30 Jahren Förderschule Spektrum erfahren will, der kann sich ab 16. Februar die Ausstellung in der 1. Etage des Kulturzentrums Rathenow am Märkischen Platz ansehen.

Von Joachim Wilisch