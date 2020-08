Busse von Havelbus fahren zum Schulbeginn anders

Havelland

Mit Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 10. August, gilt bei der Havelbus Verkehrsgesellschaft der reguläre Fahrplan, außerdem gibt es Änderungen auf folgenden Linien: Linie 649 Wustermark - Brieselang: Die Bedienung der Haltestellen „ Wustermark, Hafenstraße“ und „ Wustermark, Duisburger Straße“ wurde angepasst.Linie 656 Brieselang - Falkensee: Die Fahrt um 6.58 Uhr ab Brieselang bedient in Falkensee nun auch die Haltstellen „Rathausplatz“ und „ Kant-Straße“.

Linie 663 Nauen - Dallgow-Döberitz: Die Fahrt 7.05 Uhr ab Nauen verkehrt nun über Niederhof. Auf den Fahrten um 13.02 Uhr, 14.02 Uhr und 15.02 Uhr ab „ Dallgow-Döberitz, Havelpark“ kann bei Bedarf in Niederhof ausgestiegen werden. Diesen Ausstiegswunsch bitte beim Einstieg dem Fahrer mitteilen.

670 Bürgerbus Dallgow-Döberitz: In der Bahnhofstraße in Dallgow-Döberitz geht die neue Haltestelle „Am Langhaus“ an das Netz.

681 Rathenow - Nennhausen ( Baufahrplan): Ab 10. August wird die Landesstraße 98 zwischen Rathenow und Bamme für 18 Monate gesperrt. Somit gilt mit dem Schuljahresbeginn ein Baufahrplan mit angepasster Linienführung.

Die aktuellen Fahrpläne der einzelnen Linien sowie den Baufahrplan der Linie 681 sind zu finden unter havelbus.de/fahrplan.

