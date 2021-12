CDU im Havelland trauert um Halvor Adrian

Wustermark

Laute Parolen waren nicht der Habitus von Halvor Adrian. Obwohl – als Soldat wusste Adrian durchaus, wie man eine Truppe zu kommandieren hat. Ganz leise funktioniert das nicht. Ohne Uniform aber war Adrian eher der Vermittler – und ein harter Verhandler.

Kreistag ehrte den Verstorbenen

Am 26. November ist Halvor Adrian unerwartet gestorben. Die Mitglieder des Kreistages, dem Halvor Adrian auch angehörte, erhoben sich bei ihrer Sitzung am Montag zu seinen Ehren. Halvor Adrian war ein enger Wegbegleiter des CDU Kreisvorsitzenden Dieter Dombrowski. Im Kreisvorstand der CDU Havelland und vor allem als Vorsitzender der CDU Wustermark prägte er die Parteiarbeit in der aufstrebenden Gemeinde.

Halvor Adrian (CDU). Quelle: privat

Es dürfte ganz dem Wesen von Halvor Adrian entsprochen haben, dass er für die CDU die Kommunalpolitische Vereinigung – KPV – im Kreis anführte. Zuvor hatte sich der Rathenower Bürgermeister, Ronald Seeger (CDU), aus der Funktion des KPV-Kreisvorsitzenden verabschiedet. Adrian kümmerte sich in der KPV darum, CDU-Kandidaten in den Städten und Gemeinden auf die Übernahme von Ehrenämtern in den kommunalen Vertretungen vorzubereiten.

Gegen das Kraftwerk

In Wustermark wird man sich an Halvor Adrians Initiative gegen den Bau eines Gas- und Dampfkraftwerkes im Jahr 2012 erinnern. Halvor Adrian war Soldat und deshalb das, was man einen Wandervogel nennt. Bis er nach Wustermark kam, hatte er 13 Umzüge an neue Standorte hinter sich. Es folgten später Aufenthalte in Brüssel und in Sachsen-Anhalt, wo er Anfang 2021 aus dem Dienst ausschied.

Mit dem Umzug nach Brüssel verabschiedete Adrian sich von seinen kommunalpolitischen Ehrenämtern. Vermisst wurde er nicht nur von den eigenen Parteifreunden. Auch Mitglieder anderer Parteien zollten Respekt.

Stets ein guter Freund

Der CDU Wustermark blieb er stets ein guter Freund, sagte jetzt die Vorsitzende des CDU Gemeindeverbandes Wustermark, Margarita Stark. „Halvor Adrian hat sich mit seiner herausragenden Persönlichkeit als kompetenter Ratgeber und zuverlässiger Wegbegleiter hervorgetan.“

Die Stimme des Vermittlers und Verhandlers ist verstummt. Sein Andenken wollen die Christdemokraten in Wustermark und im Kreisverband bewahren.

Von Joachim Wilisch