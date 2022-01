CDU und SPD im Havelland sortieren sich

Havelland

Die Parteien im Havelland sortieren sich. Im Fokus der CDU steht dabei zunächst die Bürgermeisterwahl in Rathenow. Michael Koch, seit November Kreisvorsitzender der CDU Havelland und Nachfolger von Dieter Dombrowski, hatte das bereits beim Kreisparteitag der havelländischen Christdemokraten angekündigt: „Wir freuen uns, dass Rathenow von einem CDU-Mann gut regiert wird und wir wollen, dass das so bleibt.“

Der CDU-Kreisverband versprach darum Corrado Gursch, dass man ihn nach Kräften unterstützen werde. Gursch selbst ist Stadtverordnetenvorsteher und koordiniert das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Feiler.

Corrado Gursch, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, will Rathenower Bürgermeister werden. Quelle: Joachim Wilisch

Seit seiner Wahl hat Michael Koch mehrfach zu digitalen Sitzungen des Kreisvorstandes eingeladen. Der Brieselanger hatte versprochen, dass es für Mitglieder der CDU noch leichter werden müsse, mitzureden. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns zu bestimmten Themen bei Stammtischen – auch online – verabreden“, hatte Koch angekündigt.

Nächste Station: Bundesparteitag

Als Kreisvorsitzender muss er allerdings über den Tellerrand hinaus sehen. Und das bedeutete unmittelbar nach seiner Wahl die Teilnahme an einer Bundeskonferenz der Kreisvorsitzenden sowie die Werbung für den Mitgliederentscheid zum CDU-Bundesvorsitz. Der Mitgliederentscheid ist Geschichte. Am 22. Januar soll nun noch die Bestätigung auf dem Bundesparteitag folgen.

Die verlorene Bundestagswahl sitzt der Partei noch in den Knochen. Nun heißt es, sich als Opposition im Bundestag zu präsentieren – gleichzeitig sind die Christdemokraten Regierungspartei in Brandenburg. Im Havelland hat die Partei auf einen Generationswechsel gesetzt und zahlreiche jungen Mitglieder in den Vorstand geholt.

Wer führt zusammen mit Fellix Menzel die SPD Havelland, nachdem sich Ines Jesse zurückgezogen hat? Quelle: Ulrich Hansbuer

Für die SPD steht zunächst eine Personalentscheidung vornan. Nachdem Ines Jesse den Unterbezirksvorstand verlassen hat, führt Felix Menzel aus Milower Land die Partei vorerst alleine. Gesucht wird die weibliche Hälfte der Doppelspitze.

Bei einem Kreisparteitag vor zwei Jahren wurde extra die Satzung für die Wahl der Doppelspitze geändert.

Fokus auf die Schiene

Politisch wird es für die SPD im Kreistag darum gehen, ihre Beschlüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr voranzutreiben. Dazu gehört auch die Taktverdichtung des RE 4 zwischen Rathenow und Berlin im halbstündigen Takt. Der Wunsch, die Lehrter Stammbahn noch vor 2030 zügig auszubauen, ist nach einer Information aus der Bundesregierung utopisch. Die Rede ist hier vom Jahr 2040.

Kurzfristig will die SPD erreichen, dass der Regionalverkehr zu berufstypischen Pendlerzeiten in der Kapazität aufgestockt wird. Die SPD Havelland setzt sich ferner für die Reaktivierung der Bahnlinie zwischen Ketzin und Wustermark ein. Angestrebt wird eine Betriebsaufnahme bis Ende 2028 im Stundentakt. Dazu müsste das Thema in den Landesnahverkehrsplan aufgenommen werden.

Sebastian Lodwig, Kandidat für die Rathenower Bürgermeisterwahl mit Lebensgefährtin Manon Neubauer Quelle: Markus Kniebeler

Politisch dürfte es für die Sozialdemokraten ebenfalls darum gehen, in Rathenow bei der Bürgermeisterwahl gut abzuschneiden. Mit Sebastian Lodwig hat die Partei einen jungen Kandidaten im Rennen.

Nicht mit Schröder

Da es im Kreistag keine Zählgemeinschaft mehr gibt, sind bei Abstimmungen Konstellationen möglich, die es früher nicht gab. Zwar stimmen sich die meisten Fraktionen inzwischen zu Anträgen ab – bei der Entscheidung zur Abschaffung des Elternanteils am Schulbusticket hat die SPD allerdings eine Brücke zu den Linken geschlagen. Kenner der Partei sind der Meinung, dass das mit dem ehemaligen Unterbezirksvorsitzenden Burkhard Schröder nicht passiert wäre.

Das Dauerabo

Während die Sozialdemokraten auf die Landesregierung in Brandenburg ein Art Dauerabonnement haben, sah es im Bund anders aus. Mit einem SPD-Kanzler Olaf Scholz, der ein Kabinett aus SPD, FDP und Grünen führt, ändert sich aber die Marschroute – obgleich die SPD auch in den Jahren zuvor mitregiert hat.

Vile Wahlen stehen in den kommenden 24 Monaten an. Quelle: Robert Roeske

Überhaupt müssen sich CDU und SPD stets mit dem Thema Wahlen beschäftigen. Wenn vorerst auch nur vereinzelt Bürgermeisterwahlen anstehen, zunächst in Rathenow. 2024 sind dann weitere Bürgermeisterwahlen, die Kommunalwahlen, die Europawahl und die Landtagswahl – das wird ein Langstreckenlauf auf der Suche nach geeigneten Kandidaten und Gesichtern für die Kampagne.

Von Joachim Wilisch