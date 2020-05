Kriele

In einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße „An der Kleinbahn“ in Kriele haben Polizeibeamte am Montag eine Cannabisplantage entdeckt. Neben mehreren hundert Cannabispflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien konnten die Beamten einer Mitteilung der Polizeidirektion West zufolge auch Bargeld in einem hohen fünfstelligen Bereich sicherstellen.

Zwei Männer in Verdacht

Betrieben wurde die Plantage offenbar von zwei 40 und 57 Jahre alten Männern aus dem Landkreis Stendal, gegen die ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Potsdam und der Brandenburger Kriminalpolizei im Gange war. Im Zuge der intensiven Recherchen verfestigte sich der Verdacht, dass die beiden Männer eine professionelle Cannabisaufzucht betreiben würden.

Mehrere hundert Cannabis-Pflanzen entdeckten die Beamten in dem Wohnhaus. Quelle: Polizeidirektion West

Von der Staatsanwaltschaft Potsdam wurde beim Amtsgericht Potsdam ein Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln erwirkt und unter der Führung der Kriminalpolizei in der Polizeidirektion West vollstreckt.

Zeitgleiche Durchsuchungen

Am Montagmorgen durchsuchten Ermittler zeitgleich sowohl die Wohnanschriften der beiden Beschuldigten in Sachsen-Anhalt als auch ein Grundstück in der Gemeinde Kotzen. In Kriele wurden die Beamten dann fündig. Ein unbewohntes Einfamilienhaus verbarg in mehreren Räumen Aufzuchtanlagen für Cannabispflanzen. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei werden seitdem umfangreich Spuren am Fundort gesichert.

Das sichergestellte Bargeld – ein hoher fünfstelliger Betrag. Quelle: Polizeidirektion West

Die beiden beschuldigten deutschen Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Potsdam gebracht. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Haftbefehl erlassen

Das Amtsgericht Potsdam hat am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen die beiden Männer erlassen. Sie wurden anschließend in Brandenburger Justizvollzugsanstalten überführt.

Die Anlage, die auf einen professionellen Betrieb schließen lässt, wird derzeit demontiert und zu Beweiszwecken beschlagnahmt. Über welchen Zeitraum sie betrieben wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

