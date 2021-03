Caravaning boomt – Menschen im Havelland wollen den Corona-Sommer selbstbestimmt verleben

Havelland

Reisen mit eigenem Hausstand in den eigenen vier Wänden – das ist im Corona-Sommer 2021 der Urlaubshit. „Alle Wohnmobile sind ausgebucht, bis auf wenige Lücken“, heißt es bei Reisemobil „rentenda“ in Falkensee und Besitzer Christian Noske fügt schmunzelnd an: „Musste mir mein eigenes Fahrzeug noch schnell selbst reservieren.“ Die Branche boomt und das bekommen private Vermieter und professionell Händler auch im Havelland zu spüren.

Die Wohnmobile werden derzeit für den Sommer gecheckt. Quelle: Ulrich Hansbuer

Die Caravaning-Branche ist der große Tourismus-Gewinner des Corona-Sommers 2021, dessen sind sich die Tourismusfachleute jetzt schon sicher. Die Nachfrage nach Wohnmobilen ist groß, Lieferzeiten von über einem halben Jahr sind derzeit normal, Vermieter haben ihre Fahrzeuge eigentlich immer auf der Straße. Auch bei Bernd Weiss vom Caravan-Service in der Gartenstadt Falkensee sind die Auftragsbücher sehr gut gefüllt.

So einen Caravaning-Boom noch nicht erlebt

Auf dem insgesamt 2000 Quadratmeter großen Gelände steht ein Wohnmobil neben dem anderen, das derzeit für die Urlaubssaison fit gemacht wird: Fenster werden repariert, der Motor gecheckt, die Lüftung überprüft und die Toilettenanlage gereinigt. „Im Urlaub will der Kunde ja keine Überraschung erleben. Wir bieten den kompletten Service rund um das Wohnmobil und den Wohnwagen“, sagt Firmenchef Weiss, der seit 21 Jahren so einen Caravaning-Boom noch nicht erlebt hat.

Der Trend geht zu Mobilen mit immer mehr Komfort. Quelle: Ulrich Hansbuer

Die 22 Wohnmobile von Christian Noske, die alle nicht älter als zwei Jahre sind, warten bereits auf die ersten Kunden der Saison, die ab Ende März schon losgeht. Der Falkenseer Unternehmer betreibt seit fünf Jahren sein Vermietungsgeschäft und sagt: „Wir erleben derzeit eine große Party – aber jede Party ist auch mal zu Ende.“ Doch laut einer Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) kann das Fest noch länger dauern. Auch dank Corona.

Freizeitfahrzeuge werden immer beliebter

4,7 Millionen Deutsche ziehen laut der GfK-Studie in Betracht, in den nächsten drei Jahren einen Caravan oder ein Reisemobil zu mieten. Unter ihnen ist die Gruppe zwischen 23 und 37 Jahren mit 34 Prozent die größte. „Das aufgezeigte Potenzial, sowohl für den Verkauf als auch für die Vermietung von Freizeitfahrzeugen, bietet enorme Chancen für die Branche, auch in Zukunft zu wachsen“, führt Isis Mennig in der GfK-Studie aus. Und der 54 Jahre alte Falkenseer Wohnmobil-Vermieter Christian Noske hat Kunden, die ihre Elternzeit ein halbes Jahr mit Reisen verbracht hätten.

„Der Trend geht dabei zu immer höherpreisigen Fahrzeugen“, sagt Noske, der seine private Caravaning-Leidenschaft vor fünf Jahren zum Beruf gemacht hat und nur bedauert, „dass ich damit nicht früher angefangen habe.“ Er kennt den Markt, hat beobachtet: Neben dem Fiat Ducato gewinne auch der Mercedes Sprinter Marktanteile bei den Reisemobilen, sein Favorit wäre aber der neue VW Crafter, den Noske sich nun für sich selbst angeschafft hat.

Viele wollen Deutschland erkunden

„VW baut in Polen derzeit eine große Fabrik für Reisemobile und will in diesem Marktsegment aufholen“, erzählt Noske. Fragt er seine caravaning-affinen Kunden, warum sie mit einem Reisemobil oder Caravan verreisen wollen, sind die Antworten eindeutig und decken sich mit der GfK-Studie: 72 Prozent geben an, dass sie selbstbestimmt und unabhängig sein wollen. 71 Prozent wollen in der Natur sein und 70 Prozent schätzen, dass sie beim Caravaning flexibel und spontan sein können. Vorteile, die vor allem in unsicheren Pandemie-Zeiten den Trend beschleunigen.

Die Reiseziele für den mittlerweile zweiten Corona-Sommer hängen von den Pandemie-Bestimmungen in den jeweiligen Ländern ab. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat die beliebtesten Reiseziele der deutschen Caravaning-Interessierten ermittelt. Auf Platz 1 liegt Deutschland. 85 Prozent der Befragten wollen das Heimatland bereisen. 58 Prozent der Caravaning-Fans wollen nach Frankreich. Ebenfalls 58 Prozent geben die Niederlande als attraktives Ziel an, 57 Prozent erwägen einen Trip nach Dänemark und 56 Prozent zieht es nach Italien.

Und wohin will der Falkenseer Christian Noske nun mit Frau, Kind und Hund mit seinem neuen VW-Crafter Wohnmobil? „Zunächst in die Sonne, in den Süden“, sagt Noske, ohne ein konkretes Ziel zu benennen. Denn das wäre ja das Schöne am Wohnmobil-Reisen, dass er spontan in den Urlaub fahren könne. Wenn er dann nicht doch noch sein eigenes Fahrzeug auch noch vermietet hat.

Von Ulrich Hansbuer