Der ehemalige Finanzminister Christian Görke strebt ein Mandat für den Deutschen Bundestag an. Dazu bewirbt er sich direkt in der Lausitz (Cottbus-Spree-Neiße) und er möchte die Linke als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führen. Seine Gründe erläutert der Landtagsabgeordnete im MAZ-Gespräch.