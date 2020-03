Corona: In Rhinow stehen 25 Kinder unter Quarantäne

Rathenow

Zusammen mit Gesundheitsdezernent Wolfgang Gall und Kreisamtsärztin Anna Müller bestätigte der havelländische Landrat Roger Lewandowski, dass es im Landkreis Havelland zwei Fälle gibt: eine Frau, die im Havelland gemeldet ist, aber in Berlin-Reinickendorf lebt und dort isoliert wird. Zudem ein 77 Jahre alter Mann aus Falkensee, der sich offenbar bei einem Winterurlaub in Österreich angesteckt hat. Er und seine Partnerin sind ebenfalls isoliert.

Ein weiterer Fall wird aus dem Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee gemeldet. Dort arbeitet eine Referendarin, bei der Corona nachgewiesen wurde. Sie hatte im Ansteckungszeitraum drei Schulstunden gegeben – in der 9. und 10. Klasse. Im Amt Rhinow wurden 25 Kinder und ihre Familienangehörigen unter häusliche Quarantäne gestellt.

Hinweis auf der Internetseite der Prinz-von-Homburg-Schule von Sonntag, 8. März. Quelle: Homepage Homburgschule Neustadt

Die Kinder besuchen die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt-Dosse, die zurzeit geschlossen ist. Betroffen sind bis zum 17. März alle in den jeweiligen Haushalten lebenden Personen, Auch im Amt Rhinow sind Kinder und ihre Angehörigen in Quarantäne so Eltern, Geschwister und Großeltern. Weitere Vorsichtsmaßnahmen sind im Amt Rhinow noch nicht in Kraft. Vorerst laufen öffentliche Einrichtungen im Normalbetrieb weiter.

Große Verunsicherung

Am Lise-Meitner-Gymnasium stehen zwei Schulklassen und zehn Lehrer seit Sonntag unter Quarantäne. Der Schulbetrieb geht erst mal weiter, während die Schülersprecher schärfere Maßnahmen fordern. Da ab der achten Jahrgangsstufe die zweite Fremdsprache klassenübergreifend unterrichtet werde, bestehe die reelle und nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass auch von anderen Schülern der betroffenen Jahrgänge eine potenzielle Ansteckungsgefahr ausgehe.

In der Zeit, während der die Referendarin Schüler hätte anstecken können, habe es aber diesen übergreifenden Unterricht nicht gegeben, sagte Anna Müller.

Rathenower Krisenstab

Obwohl es in Rathenow noch keine nachgewiesene Corona-Infektion gibt, wurde nach Auskunft von Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann in der vergangenen Woche im Rathaus ein Krisenstab einberufen. Dem Stab gehören unter anderem neben Bürgermeister Ronald Seeger alle vier Amtsleiter an. Seit der Gründung des städtischen Krisenstabes in der vergangenen Woche hat dieser drei Mal getagt.

Im Rathaus Rathenow wurde ein Krisenstab gebildet. Quelle: Markus Kniebeler

Die nächste Sitzung findet am Mittwoch statt. Sobald das Gesundheitsamt einen Fall melde, werde man klären, ob Menschen unter Quarantäne gestellt werden müssen und ob öffentliche Einrichtungen –Kitas, Schulen, Bibliothek, Schwimmhalle und andere – möglicherweise geschlossen werden müssen. Bei der Reinigung der nachgeordneten städtischen Einrichtungen wird in Rathenow nicht mehr nur täglich gewischt.

Am Morgen und Abend gibt es eine zusätzliche Desinfektion der Böden, Sanitäranlagen und Türklinken. Im Rathenower Rathaus werden Türklinken mehrmals täglich desinfiziert.

Außerdem seien die Leiter aller Einrichtungen noch einmal über sinnvolle Hygienemaßnahmen informiert worden, so der Hauptamtsleiter.

Zwei Ämter sind zuständig

Die Familien, die im Amt Rhinow unter Quarantäne stehen, werden sowohl vom Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin als auch vom Gesundheitsamt Havelland betreut. Sofern es um den Kontakt innerhalb der Schule in Neustadt gehe, sei das Gesundheitsamt aus dem Nachbarkreis zuständig, so Anna Müller.

Kreisamtsärztin Anna Müller. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Havelland werden die Schülerinnen und Schüler, die unter Quarantäne stehen, kontrolliert. „Es ist ein bisschen wie Stubenarrest“, sagte Anna Müller. Gesundheitsdezernent Wolfgang Gall unterstrich, dass sich die Kreisverwaltung an die strengen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes halte. „Das bedeutet aber auch, dass eine Auflage verhältnismäßig sein muss.“ Darum seien in Falkensee zwei Klassen und nicht eine ganze Schule geschlossen worden.

Maßvolle Reaktion

Gall und Müller sagten, die Lage werde „laufend beobachtet und bewertet“. Tatsächlich seien dem Landkreis derzeit aber gerade mal zwei nachgewiesene Fälle zuzuschreiben. „Da müssen wir maßvoll reagieren“, sagte Landrat Lewandowski.

