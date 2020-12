Corona: Das Havelland bleibt vorerst ohne Impfzentrum

Havelland

Durchaus für Fragezeichen sorgte die Bekanntgabe der zukünftigen Standorte der Corona-Impfzentren Anfang Dezember im Havelland. Elf Standorte will das Gesundheitsministerium bis ins erste Quartal 2021 errichten. Noch im Dezember sollen die beiden ersten Standorte in den kreisfreien Städten Potsdam und Cottbus ans Netz gehen. Von Januar bis März 2021 folgen in einer zweiten Stufe Einrichtungen in Ostprignitz-Ruppin ( Kyritz), Oberhavel ( Oranienburg), Uckermark ( Prenzlau), Barnim ( Eberswalde), Elbe-Elster ( Elsterwerda), Teltow-Fläming ( Luckenwalde) und den beiden kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel.

Das Havelland indes, das mit Blick auf die aktuellen Inzidenzwerte zu den in Brandenburg am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Regionen zählt, bleibt bei der Versorgung dieser Zentren vorerst außen vor. Die Möglichkeit, weitere dieser Einrichtungen auch in den Landkreisen Havelland, Prignitz und Spree-Neiße umzusetzen, werde in einer dritten Aufbau-Stufe geprüft, teilte das Gesundheitsministerium dazu mit.

Laut Gesundheitsministerium spielt Vielzahl von Faktoren Rolle bei Standortwahl

Warum der Landkreis Havelland von den Standorten der Impfzentren ausgenommen ist, bleibt vorerst unklar, eine konkrete Antwort dazu konnte der Landkreis selbst auf MAZ-Anfrage nicht liefern. Die Verteilung der vorerst elf Standorte sei nach verschiedenen Faktoren erfolgt, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums. Dazu würden unter anderem die Verfügbarkeit von ärztlichem und medizinischem Personal aus dem Bereich der ambulanten Versorgung sowie Logistik, Infrastruktur, Erreichbarkeit und auch die Wirtschaftlichkeit zählen. „Die Standorte der geplanten Corona-Impfzentren im Land Brandenburg haben das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung mit dem Städte- und Gemeindebund sowie dem Landkreistag vereinbart“, sagte auf MAZ-Nachfrage dazu Kreissprecher Norman Giese. „In den ersten beiden Aufbau-Stufen wurde der Landkreis Havelland hierbei nicht als Standort ausgewählt. Es wird jedoch geprüft, in einer dritten Aufbau-Stufe auch ein Impfzentrum im Havelland aufzubauen“, so Giese.

Dies hatte am Montagabend bereits Landrat Roger Lewandowski ( CDU) dem Kreistag mitgeteilt. Zuvor hatte die Vorsitzende der Linken-Fraktion, Andrea Johlige, nachgehakt, warum der Landkreis bei der Verteilung der Impfzentren nicht bedacht worden sei. Eine plausible Erklärung dafür konnte Lewandowski nicht geben. Lediglich die Aussage, dass der Landkreis für eine eventuelle dritte Aufbau-Stufe der Zentren das MAFZ im Schönwalder Orsteil Paaren im Glien vorgeschlagen habe, ließ der Landrat am Montag verlautbaren.

Aktuell läuft die Suche nach passenden Immobilien für die Zentren

Für die Standorte, die bereits feststehen, erfolgt gegenwärtig die Benennung geeigneter Immobilien durch die entsprechenden Landkreise und kreisfreien Städte zum Betreiben eines solchen Impfzentrums. Diese müssen unter anderem eine Grundfläche von mindestens 1500 Quadratmetern, sanitäre Einrichtungen, eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen, eine gute Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung, Barrierefreiheit, angemessene Warte- und Empfangsbereiche sowie auch ausreichende Büroarbeitsplätze, Aufenthalts- und Umkleidemöglichkeiten für sämtliche Beschäftigte der Einrichtungen aufweisen.

Im Havelland ist man laut Lewandowski auf diese Entscheidung folglich bereits vorbereitet. Läuft die Umsetzung der Impfzentren nach Plan, befinden sich die für die Havelländer nächstgelegenen Einrichtungen ab Dezember in Potsdam sowie im Verlauf des ersten Quartals 2021 in Brandenburg/Havel, Kyritz und Oranienburg. Zusätzlich zu diesen zentralen Einrichtungen ist laut Gesundheitsministerium auch die Einrichtung mobiler Impfteams vorgesehen. Diese sollen unter anderem Menschen, die nicht mobil oder besonders vulnerabel, also besonders anfällig sind, mit den Corona-Impfungen versorgen. Das Gesundheitsministerium strebt zudem – „abhängig von der Verfügbarkeit der Impfstoffe“ – zu einem späteren Zeitpunkt die Übernahme der Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte an.

Perspektivisch soll auch in Arztpraxen durch Hausärzte geimpft werden

Die Umsetzung der Impfstrategie gegen das Coronavirus sei „für alle Beteiligten eine Herkulesaufgabe“, sagt Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. Es seien komplexe Abstimmungen nötig, „zu einem Zeitpunkt, an dem wir noch nicht wissen, welche Impfstoffe wann tatsächlich zur Verfügung stehen und unter welchen Bedingungen sie gelagert und transportiert werden können“, so Ranft. Die nun auserkorenen elf Standorte der Impfzentren sind jedoch laut Gesundheitsstaatssekretär „alle sehr gut erreichbar“.

Jedes Impfzentrum soll vorerst mit sechs Impfteams besetzt werden, die jeweils aus einem Arzt oder einer Ärztin sowie zwei Schwestern bestehen. „Sobald mehr Impfdosen zur Verfügung stehen, werden wir die Besetzung erweitern müssen“, blickt Peter Noack, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburgs bereis voraus. Der Kraftakt der Corona-Impfung lasse sich insgesamt nur bewältigen, „wenn auch dezentral in allen Arztpraxen, insbesondere bei den Hausärzten, geimpft werden kann“, sagt Noack ebenfalls.

