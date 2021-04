Corona: Diese Hausärzte im Havelland impfen mit

Havelland

Fortschritte gibt es beim Corona-Impfgeschehen im Landkreis Havelland. Nachdem am 1. April ein Impfzentrum in der Stadthalle Falkensee eröffnet worden war, nimmt am 14. April ein zweites in der Havellandhalle in der Kreisstadt Rathenow den Betrieb auf. Termine für beide Impfzentren können über das Management der Kassenärztlichen Vereinigung im Netz unter www.impfterminservice.de/impftermine oder unter Telefon 116 117 gemacht werden.

Zudem übernehmen inzwischen auch Hausärzte Corona-Schutzimpfungen in ihren Praxen. In Brandenburg ist dies derzeit in rund 850 Hausarztpraxen möglich. Geimpft werden dort Patienten der jeweiligen Praxen, die die Voraussetzungen der geltenden Impfverordnung zur Priorisierung erfüllen, sagt Kreissprecher Norman Giese.

Reibungsloser Impfablauf bei Hausärzten

Eine Tochtergesellschaft der Havelland Kliniken unterstützt seit dieser Woche die Impfstrategie des Landkreises. „Praxen des Medizinischen Dienstleistungszentrums Havelland haben mit dem Impfen ihrer Patientinnen und Patienten entsprechend der geltenden Vorgaben begonnen“, sagt die Sprecherin der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe Babette Dietrich und ergänzt: „In Falkensee waren die entsprechenden Termine in den Praxen von Ulrike Sielaff und Marthe Lukait ebenso schnell vergeben wie in Nauen bei Bryndon James Eve.“ Da diese allgemeinmedizinischen Praxen grundsätzlich mit Impfprozeduren vertraut sind, seien die Covid-Impfungen zügig und reibungslos verlaufen.

„Wir freuen uns ebenso wie unsere Patienten, dass auch wir jetzt mit den Schutzimpfungen gegen Covid-19 starten konnten. Bei uns hat die Lieferung problemlos funktioniert, genauso wie die Impfungen selbst. Die hohe Nachfrage zeigt, dass es gut wäre, wenn die Anzahl der für die Praxis zur Verfügung stehenden Impfdosen jetzt stetig zunimmt“, sagt Nora Schiller, Geschäftsführerin des Medizinischen Dienstleistungszentrums (MDZ).

MVZ in Premnitz wird beliefert

Ab der nächsten Woche soll auch die Praxis für Allgemeinmedizin im Medizinischen Versorgungszentrum Premnitz (MVZ) mit Impfdosen beliefert werden. Das Praxisteam habe bereits seine impfberechtigten Patienten angerufen und Termine vereinbart, erklärt Babette Dietrich.

Aktuell werden in den Havelland Kliniken 19 Corona-Fälle stationär behandelt, wovon drei intensiv-medizinisch versorgt werden müssen. Das entspricht etwa dem Niveau der Vorwoche, so Dietrich.

In den vergangenen Tagen haben zudem weitere Schnelltestzentren im Landkreis geöffnet. Unter anderem können sich Bürger und Bürgerinnen jetzt am Eingang zu Karls Erlebnis-Dorf in Elstal, in der „Sportlerklause“ in Brieselang, in der Sporthalle der Grundschule „Menschenskinder“ in Schönwalde-Glien und gleich an zwei Orten in Falkensee auf das Virus testen lassen: im Bistro der Stadthalle und in den ehemaligen Räumen des Getränkemarktes in Finkenkrug in der Karl-Marx-Straße 68.

Von Jens Wegener