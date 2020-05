Havelland

Im Havelland hat es am Wochenende einen neuen Corona-Fall gegeben. Nach Information des brandenburgischen Gesundheitsministerium sind im Landkreis nun 165 Infektionen nachgewiesen – eine mehr als am Freitag. An den Folgen der Viruserkrankung sind bislang sechs Menschen gestorben. An dieser Zahl hat sich seit einer Woche nichts geändert

Ein Großteil der Infizierten hat die Krankheit bereits überstanden: 124 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gelten mittlerweile als genesen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist sogar gesunken. Diese Zahl entscheidet, wann Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden müssen. Im Havelland liegt der Wert bei 3,7 (Freitag: 4,9). Steigt er über 50 sollen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder hochgefahren werden.

Von Markus Kniebeler